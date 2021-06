Chris und Chira neu in der Wisentherde

Hintergrund: Die neuen Muna-Wildpferde

Fünf Przewalski-Pferde - ausschließlich junge Hengste - bevölkern seit ein paar Wochen das Muna-Areal. Da ab dem Zeitpunkt der Geschlechtsreife jede Przewalski-Herde aus mehreren Stuten und nur einem Hengst besteht, kommt es im Rahmen der Zucht- und Wiederansiedlungsprogramme zu einem »Männerüberschuss«. Am Rande von Breitefeld werden die fünf (nicht kastrierten) Hengste nun so lange »geparkt«, bis für sie andernorts genug Stuten zur Verfügung stehen. Die Pferde wurden direkt in der 250 Hektar großen Muna-Wildnis ausgesetzt. Beim Medientermin am Freitag ließen sie sich nicht blicken. Eine klassische Przewalski-Herde mit einem Hengst und mehreren Stuten gibt es schon seit mehreren Jahren wenige Kilometer weiter auf dem ehemaligen Kasernengelände in Babenhausen. Dort hat es bislang zwar noch nicht mit den ersten Fohlen geklappt; der noch unerfahrene Hengst zeigte im Spätsommer 2020 allerdings erstmals vielversprechende Decksprünge. Führungen mit der Tierpflegerin - und bei Interesse auch mit einem Pflanzenkundler - gibt es dort auf Anfrage an die Stadt Babenhausen. Eine Wildpferde-Herde mit Nachwuchs gibt es zudem auf dem Naturschutzgebiet Exe bei Aschaffenburg-Schweinheim. ()