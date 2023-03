Chaos auf Straßen an Schulen und Kita

Verkehr: In Babenhausen wird die Situation in der Martin-Luther-Straße zum Politikum - Thema im Ausschuss

Babenhausen 08.03.2023 - 18:22 Uhr 2 Min.

Rushhour in der Martin-Luther-Straße in Babenhausen: Kurz bevor es morgens zum Unterricht klingelt, herrscht hier Verkehrschaos. Foto: Ursula Friedrich

Auf der Straße, die den Namen des großen Reformators trägt, geht es wenig christlich zu. Besonders für (kleine) Fußgänger und Radler ist das gefährlich.

Das Verkehrschaos auf der nur wenige hundert Meter langen Straße, die die einzige Grundschule in der Kernstadt, das Oberstufengymnasium und die evangelische Kita andient, beschäftigte jetzt die CDU. »Mit der Neueröffnung der dreizügigen Kita und der Ganztagsbetreuung in der Schule hat sich die bereits angespannte Situation deutlich verschlechtert«, bringt es die Fraktion auf den Punkt. Ein gut gemeinter Antrag der Christdemokraten war es, der auch in der gemeinsamen Sitzung von Bau- und Hauptausschuss ordentlich Dynamik brachte. Hitzige Diskussionen, Rededuelle, Sitzungsunterbrechung - es gab von allem etwas.

Dabei wollen alle in die gleiche Richtung, Politik wie Verwaltung. Aber die Eckdaten sind über das seit Jahrzehnten schwelende Problem nicht kleiner geworden - im Gegenteil. Fast 500 Kinder besuchen die Schule im Kirchgarten, die unter der Last so vieler Grundschüler seit Jahren am Limit ist und ab kommendem Schuljahr sogar noch wächst, statt bislang fünf, sechs neue erste Klassen bekommt. Und trotz gebetsmühlenartiger Plädoyers an Eltern werden viele Schüler mit dem Auto direkt vorm Schultor abgeliefert.

»Eine Katastrophe«

Ulrike Gencarelle, SPD-Stadtverordnete, Mutter zweier Grundschüler und Lehrerin am Oberstufengymnasium, trug gleich aus mehreren Perspektiven zur Erhellung bei: »Morgens ist es eine Katastrophe: 18-jährige Fahranfänger, die verschlafen haben, hetzen zum Unterricht, auswärtige Schüler suchen Parkplätze. Im Präventionsrat gab es schon viele Vorstöße.« Nichts half. Erschwerend komme der Schülerzuwachs am Gymnasium dazu, dass mit rund 400 Schülern ebenfalls eine neue Höchstmarke ansteuert - viele Jugendliche pendeln aus Bayern ein. Dass der Druck auf die Parkplatzsituation zur kreativen Ausnutzung des letzten Meters führt, Anwohner regelmäßig stinksauer und zugeparkt sind, rundet den Gesamtkomplex ab.

Mindestens zweimal wöchentlich seien die Ordnungspolizeibeamten da, um regulierend einzugreifen und Strafzettel zu verteilen. Aber, so der Leiter des städtischen Ordnungsamts Max Grychta, ohne großen Effekt. »Wir haben die klassische Gemengelage: mehr Fahrzeuge, mehr Elterntaxis und eine Straßensituation wie vor 30 Jahren.«

Ob es mit den Vorschlägen der CDU klappt? Sie beantragt, die gesamte Straße zum verkehrsberuhigten Bereich umzuwidmen (Spielstraße) und am Ende der Luther-Straße eine Wendemöglichkeit für Pkw einzurichten. Und: »In den Straßen Im Kirchgarten, Bruchweg und Ostring bis zur Kreuzung Bruchweg sollen ausschließlich Anwohner parken dürfen, gleiches gilt für die 13 Parkplätze in der Luther-Straße.« Für die dortige Physiotherapiepraxis sollen zwei Kurzzeitparkplätze eingerichtet werden.

FDP tut sich schwer

Mit den Vorschlägen tat sich die FDP schwer: »Warum ein Sonderbonus für Anwohner?«, so Fraktionschef Manfred Willand, lieber täglich ein Hilfssheriff. Oder wäre eine Einbahnstraßenregelung die Lösung? Dass man all das bereits geprüft habe, merkte indes der Bürgermeister an. »Vom Straßenverkehrsrecht her sind alle CDU-Vorschläge nicht umsetzbar«, sagte Dominik Stadler. Ortstermine mit Straßenverkehrsbehörde, Ordnungsamt, Polizei und Hessen Mobil habe es bereits gegeben. Stephan Sawallich ließ sich den Wind nicht aus den Segeln nehmen, beharrte auf den CDU-Vorschlägen, auch die Freien Wähler fanden das gut - Motto: Alles ist besser als die jetzige Situation.

Der Alternativvorschlag des Bürgermeisters, zur Problemlösung ein Budget einzustellen, um ein externes Planungsbüro mit einem nachhaltigen Verkehrskonzept zu beauftragen, sorgte für eine Sitzungsunterbrechung.

Kompromiss am Ende

Am Ende stand ein Kompromiss: Die CDU behält all ihre Punkte bei, die durch den Magistrat geprüft werden sollen. Des weiteren werden 20.000 Euro eingestellt, für eine Fachexpertise, die auch die umliegende Situation auf den Parkplätzen der Sparkasse, der Stadthalle und der Joachim-Schumann-Schule aufgreift (letztere liegt auf der gegenüberliegenden Seite der Ortsumfahrung Bouxwiller Straße und ist über eine Brücke erreichbar). Seitens der Verwaltung bedauerte der Ordnungsamtschef: »Schade, dass das Problem zum Politikum wird.« Straßenverkehrsrechtlich sei man am Ende angelangt, die CDU-Vorschläge seien längst geprüft und rechtlich nicht umsetzbar.

