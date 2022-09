CDU-Vorstand: Stenger soll Stolz fordern

Landratswahl: 46-jährige Steuerberaterin nominiert

Hanau 28.09.2022 - 11:45 Uhr < 1 Min.

Der Vorstand der CDU Main-Kinzig hat Gabriele Stenger als Landratskandidatin nominiert.

Die 46-jährige Steuerberaterin und Juristin ist den Angaben zufolge in Maintal aufgewachsen und wohnt mit ihrem Ehemann und ihren drei Kindern nun in Hanau-Steinheim. Sie studierte in Frankfurt, seit 2009 ist die Mitgesellschafterin einer Steuerberaterkanzlei in Maintal. Politische Erfahrung habe sie unter anderem als Mitglied der Hanauer Stadtverordnetenversammlung und stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU Main-Kinzig gesammelt.

In der Mitteilung wird die Bewerberin Stenger mit den Worten zitiert, dass der Main-Kinzig-Kreis hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibe und "gerade in Krisenzeiten mehr unternehmerisches Denken von Nöten ist". Schwerpunkte wolle sie bei der Stärkung der heimischen Wirtschaft, dem Ausbau der Infrastruktur und der Stärkung des Schulstandorts setzen. Zudem müsse der Kreis im Umwelt- und Artenschutz "endlich eine Vorreiterrolle einnehmen".

Die SPD Main-Kinzig hatte bei ihrem Unterbezirksparteitag kürzlich Amtsinhaber Thorsten Stolz als Kandidat nominiert. Seit 35 Jahren stellen die Sozialdemokraten den Landrat des Main-Kinzig-Kreises. Voraussichtlich Ende Januar 2023 wählen die Einwohner des Main-Kinzig-Kreises den Landrat.

caw