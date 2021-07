CDU schickt Theresa Neumann ins Rennen

Bürgermeisterwahl: Erste weibliche Bewerberin um höchstes Amt in Großkrotzenburg

Erstmals in der Geschichte der Gemeinde Großkrotzenburg bewirbt sich eine Frau um das Bürgermeisteramt: Mit Theresa Neumann (30) schickt die CDU ihre Ortsverbandsvorsitzende ins Rennen. Bei zwei Enthaltungen nominierten 13 von 15 Stimmberechtigten die Kandidatin bei einer Mitgliederversammlung am Dienstagabend im Theodor-Pörtner-Haus konkurrenzlos für den Urnengang am 6. März 2022.

Sie sind früh dran und hoffen laut Fraktionschef Max Schad, den Schwung aus dem Bundestagswahlkampf auf die Langstrecke mitnehmen zu können. Außer den Christdemokraten hat bislang noch keine Partei oder Wählergruppe einen Herausforderer für den parteilosen Amtsinhaber Thorsten Bauroth (parteilos) in den Ring gestellt. Theresa Neumann nannte Schad am Dienstag eine Idealbesetzung: Fachlich kompetent, kommunalpolitisch schon erfahren und wahlkampferprobt, zeichne sich die Kandidatin besonders durch Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit aus: »Sie hängt sich rein und liefert Ergebnisse«.

Promotion in Völkerrecht

»Die Heimat gestalten«, skizzierte Neumann vor rund 30 Zuhörern ihren eigenen Anspruch. In Großkrotzenburg aufgewachsen, hat sie nach dem Abitur am Franziskanergymnasium in Paris und Frankfurt öffentliches und Verwaltungsrecht studiert, in Völkerrecht promoviert sie aktuell. Den Ortsvorsitz der CDU übernahm sie vor zwei Jahren und leitete im Frühjahr den Kommunalwahlkampf. Seit 2016 ist sie Gemeindevertreterin, hat im Sozialausschuss Erfahrungen gesammelt und arbeitet jetzt im Haupt- und Finanzausschuss mit.

Abseits der Politik spielt sie unter anderem im Zupforchester der Wanderfreunde mit, unterstützt im Partnerschaftskomitee und im direkten Kontakt mit den Partnergemeinden den europäischen Gedanken und hat als Leistungsschwimmerin beim Wassersportclub nach eigenem Urteil gelernt, »strukturiert auf ein Ziel hinzuarbeiten«. Eben daran, außerdem an »klaren Zielen und Entscheidungen«, mangelt es aus ihrer Sicht derzeit im Rathaus, das sie »personell besser aufstellen«, umstrukturieren und konsequent digitalisieren will.

Eigenständig bleiben

»Eigenständig bleiben« - eine klare Absage an die Eingemeindung nach Hanau stellte die Kandidatin unter dem Beifall der Versammlung ihren eigenen Zielen voran. Das setze ein Ende der Haushaltsmisere, vor allem neues Gewerbe voraus. Ebenfalls entschlossen gab sich Neumann, »Potenziale rund um das Bürgerhaus« für die Ortsentwicklung zu heben. Zu den wichtigsten Aufgaben zählte sie koordinierte Kinderbetreuung, bezahlbaren Wohnraum und eine barrierefreie Infrastruktur. Besser werden müsse die Kommunikation mit Bürgern und Vereinen. Auch mit den Beschäftigten in der Verwaltung, hob Altbürgermeister Friedhelm Engel hervor.

Ein Rathauschef müsse führen und begeistern können, ständig unterwegs sein und »immer wissen, was wer gerade tut«. Für die Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Katja Leikert, am Dienstag als Versammlungsleiterin eingespannt, bringt die in Europa wie in der Heimat verankerte Bewerberin alle Voraussetzungen mit. Persönlicher sah es Claudia Piechnik: Als hörbar begeisterte Stimme der Basis ordnete sie die Kandidatin als »vielseitig und nahbar« ein.

