Camping-Boom in Hessen ist ungebrochen

Kassel/Frankfurt 16.04.2022 - 12:12 Uhr 2 Min.

Wohnwagen und Wohnmobile stehen an dem Fluss Fulda auf dem Campingplatz Kassel. Der Campingplatz in Kassel ist derzeit rappelvoll. (Aufnahme mit einer Drohne)

Ausgebucht bis auf den letzten Platz - der Campingplatz in Kassel ist derzeit rappelvoll. «Allein am Gründonnerstag hatten wir 40 Anreisen», sagt Camp-Managerin Anna Lück. Bis zu 20 Anfragen habe man zu Ostern ablehnen müssen. Auch an Pfingsten sei der Kassel Camping & Wohnmobilplatz schon ausgebucht. Lediglich ein paar Plätze für Spontanreisende hält der Betreiber Kassel Marketing immer vor.

Warum diese Urlaubsform so beliebt ist? Lück vermutet, dass der Wohlfühlfaktor eine große Rolle spielt. «Anders als im Hotel hat man sein eigenes Bett, sein Zuhause dabei.» Außerdem sei das Reisen mit dem Wohnwagen oder dem Wohnmobil sehr entspannt. «Man kann unterwegs gemütlich Pause machen, in Ruhe etwas essen.» Ein Abflauen der Nachfrage wegen der hohen Spritpreise oder des Krieges in der Ukraine sei aktuell nicht spürbar, sagt Lück. «Zu Beginn des Krieges im Februar haben die Buchungsanfragen leicht abgenommen. Aber nach etwa zwei Wochen lagen sie mit zehn bis 15 Anfragen pro Tag wieder auf einem normalen Niveau.»

Auch der Camping Park Hammelbach im Odenwald ist für die Saison schon gut ausgebucht, berichtet Corinna Hörr. Sie betreibt den Platz gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter. «Im Moment haben wir sehr viele Reservierungen für dieses Jahr. Wir mussten schon rund 50 Absagen erteilen.»

Dank des Camping-Booms habe ihr Park auch die vergangenen zwei Pandemie-Jahre gut überstanden. «2020 war ein ganz, ganz starkes Jahr mit tollem Wetter. Gefühlt haben wir da am Ende die verlorenen sieben Wochen zu Beginn der Saison wieder reingeholt.» Auch das Vorjahr sei trotz schlechterem Wetter recht gut verlaufen. Hörr freut sich jetzt vor allem auf eine Saison ohne Corona-Beschränkungen. «Wir sind sehr erleichtert, dass die Masken- und die Testpflicht entfallen. Das war schon eine enorme Bürokratie.»

Darüber ist auch Stefan Götze vom Seecamping Mainflingen in Mainhausen (Landkreis Offenbach) froh. «Wir haben gewaltige Mehrausgaben zum Beispiel für Sicherheits- und Reinigungskräfte gehabt», sagt der Platzwart. Dennoch sei das Geschäft in den vergangenen zwei Jahren gut gewesen. Und es werde immer besser. «Die Auftragsbücher sind so voll wie nie zuvor. Wir haben keinen Grund zu jammern.» Weder der Ukraine-Krieg noch die hohen Kraftstoffpreise wirkten sich bislang negativ aus.

Gleiches berichten Katharina May-Bussmann und ihr Mann Michael Bussmann, die gemeinsam mit zwei Geschäftspartnern den Campingplatz Fuldaschleife in Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) betreiben. Für sie ist es die erste Saison, sie pachten den Platz erst seit Anfang des Jahres. «Ich denke, viele Menschen überlegen sich schon, ob sie unter diesen Bedingungen bis nach Südspanien fahren oder lieber in Deutschland bleiben», sagt May-Bussmann. Die Buchungslage sei entsprechend gut. «Die Leute freuen sich einfach, dass sie wieder raus und ihre zurückgewonnene Freiheit in der Natur ausleben dürfen.»

Die ungebrochene Camping-Nachfrage bestätigt auch der ADAC Hessen-Thüringen. «Wir erleben hier keinen Rückgang an Buchungsanfragen für Wohnmobile oder Campinginformationen trotz der erhöhten Benzinpreise», sagt Andrea Schumacher, Teamleiterin Touristik. Laut Pincamp, dem Online Campingportal des Automobil-Clubs, sei die Nachfrage vor allem rund um Ostern und zu Pfingsten nach wie vor hoch. Die meisten Plätze in den beliebten Tourismusregionen Deutschlands seien bereits ausgebucht. «Was wir aber feststellen ist, dass sich die Nachfrage auf Plätze in der Nähe verschoben hat, also auf eher leicht erreichbare Ziele in der Region, beziehungsweise dem benachbarten Ausland.»

Um Spritkosten zu sparen rät Schumacher, die Geschwindigkeit zu reduzieren, vorausschauend zu fahren und die Kraftstoffpreise zu vergleichen. Zudem sollten Reisende das Gewicht des Fahrzeugs reduzieren, indem sie etwa den Abwassertank vor längeren Fahrten leeren und nur so viel Frischwasser mitnehmen wie nötig. Auch der Reifendruck sollte vor der Fahrt überprüft werden: «Zu wenig Druck auf den Reifen erhöht den Rollwiderstand und damit den Verbrauch.»

Nicole Schippers (Text) und Swen Pförtner (Bild), dpa