Busse statt Bahn zwischen Dieburg und Darmstadt unterwegs

Darmstadt-Dieburg 02.11.2021 - 12:46 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Da die Busse des Schienenersatzverkehrs zwischen Dieburg und Aschaffenburg 65 Minuten unterwegs sind, kommen Reisende, die in Darmstadt beispielsweise mit dem Zug um 13.31 Uhr abfahren, nach Umsteigen in Dieburg erst um 14.05 Uhr in Aschaffenburg an, also eine knappe Stunde später. Entsprechend länger ist man auch in der Gegenrichtung unterwegs. Die Änderungen sind in die elektronische Fahrplanauskunft eingearbeitet.

eb