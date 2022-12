Der Blick in den Oden­wald be­schäf­tigt sich heu­te mit al­len Warn­hin­wei­sen und -we­ge im Ka­tastro­phen­fall, an wen man sich wen­den kann und wo man ge­hol­fen be­kommt. Der Oden­wald­kreis nutzt den bun­des­wei­ten Warn­tag, um die Be­völ­ke­rung für die ver­schie­de­nen Warn­sys­te­me zu sen­si­bi­li­sie­ren. Warn­tag ist am Don­ners­tag, 8. De­zem­ber.