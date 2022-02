Bummelgasse geht auf die Zielgerade

Innenstadt: Babenhäuser Einkaufsmeile wird Fußgängerzone - Versenkbare Poller installiert - Feste Lieferzeiten

Babenhausen 22.02.2022

Für viele Babenhäuser ist der viele Verkehr in der Bummelgasse ein Dauerärgernis. Ein versenkbarer Poller (vorne im Bild) soll dabei helfen, die Einkaufsmeile in der Altstadt zur Fußgängerzone umzuwidmen. Foto: Ursula Friedrich

Am Samstagvormittag bestaunen Passanten neugierig die neue Installation, mittig auf dem Pflaster der Bummelgasse - der Flaniermeile durch die schmucke Altstadt, die an diesem Morgen wieder mal keine ist, weil Auto um Auto einfährt, durchfährt, parkt. Die im Kopfsteinpflaster versenkte sichtbare Neuinstallation ist der Schlüssel zur Neuorganisation des Verkehrs: ein elektrischer Poller, versenkbar, vor allem aber eine Barriere für Fahrzeuge. »Endlich!«, freut sich eine Babenhäuserin, die mit Einkaufstüten beladen ihr Fahrzeug auf dem weiter entfernten Stadthallenparkplatz ansteuert. »Wir haben hier so eine schöne Altstadt und nette Läden« - so soll das auch bleiben.

Online-Umfrage

An der Umwidmung der Bummelgasse, die eigentlich Fahrstraße heißt, zur Fußgängerzone, an diesem Prozess nahmen viele Babenhäuser teil. In den sozialen Medien, aber auch in einer Online-Umfrage der Stadt, auf die es rund 800 Antworten gab. Klare Sache für die meisten: Raus mit dem Durchfahrtsverkehr aus dem schmucken Sträßchen in der Altstadt, das vom Schreibwarenladen »Zettel und Stift« hinter der Gersprenzbrücke über mehrere hundert Meter bis zum »Am Hanauer Tor« führt.

Jetzt tut sich was in der Bummelgass: Im März soll die neue Fußgängerzone in Betrieb gehen. Bis dahin müssen Anwohner eingewiesen und die bauliche Umgestaltung abgeschlossen sein.

Mit einer entsprechenden Beschilderung und neuen Regeln ist es nicht getan. An der Hauptzufahrt (von der Platanenallee kommend) wurde der versenkbarer Poller installiert. Bürgermeister Dominik Stadler erklärt: »85 Prozent des Verkehrs fährt von dort in die Bummelgasse ein.«

Die Umsetzung des politischen Willens, wie aus dem Sträßchen der Kfz-Verkehr herausgehalten wird, wollte durchdacht sein. Schließlich sind rund 70 Haushalte sowie Gewerbebetriebe, Rettungsdienste und Gastronomen betroffen. Die Lösung ist der versenkbare Poller, für Nutzungsberechtigte kostenfrei und mühelos sogar per Smartphone zu bedienen.

»Es gibt außerdem definierte Lieferzeiten, von 9 bis 11 und 15 bis 17 Uhr täglich«, so der Bürgermeister, dann ist die Bummelgasse auch für anliefernde Fahrzeuge etcetera frei. Auch Ausnahmegenehmigungen sind möglich, wenn etwa eine neue Küche angeliefert und montiert werden soll.

Der Poller ist teuer. An den übrigen Zufahrten in die historische Straße müssen es Schilder tun. Und um dem Nachdruck zu verleihen, soll in den ersten Monaten verstärkt kontrolliert werden. Das meint auch den Radverkehr, der hier sein Tempo drosseln muss - gegenseitige Rücksichtnahme ist angesagt.

Belebung ist großes Thema

Diverse Gastronomie, Bücherei, Fotostudio, Apotheke, Weltladen, Herrenausstatter und Buchhandlung, Bäcker und mehr sind angesiedelt. Die Belebung der Bummelgasse bleibt ein großes Thema, das aktuell in der Verwaltung erörtert wird. Ideen werden gesammelt. 250.000 Euro wurden der Stadt bereits im Jahr 2021 aus dem Landesprogramm »Zukunft Innenstadt« zur Finanzierung zugesagt. Um den historischen Stadtkern attraktiv umzugestalten ist das nicht viel. Der Bürgermeister will weitere Mittel aus dem Förderprogramm »Regionalbudget« des Landes beantragen.

URSULA FRIEDRICH