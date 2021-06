Bürgerhaus-Thema sorgt weiter für Diskussionen

Politik: Initiative zukunftssicheres Großkrotzenburg fühlt sich schlecht informiert - Bürgermeister spricht von Unentschlossenheit

Großkrotzenburg 30.06.2021 - 08:05 Uhr

Hätte Bauroth in der Sitzung der Gemeindevertretung am vergangenen Freitag Sachargumente für den Fortbestand des Bürgerhaus-Pachtvertrags gebracht, seine Fraktion hätte "möglicherweise" anders abgestimmt, betonte Lenz auf Nachfrage. "Unsere Leute sind neu im politischen Geschäft", erklärte der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete. Bei vorausgegangenen Beratungen hätten sich Initiative-Vertreter mangels Erfahrung und Hintergrundwissen "überfahren" gefühlt, so Lenz unter Berufung auf persönliche Gespräche. Bauroths Einwand, in Gemeindevorstand und Finanzausschuss habe die Initiative noch gegen die Kündigung gestimmt, lässt er somit nicht gelten.

"Eigene Unentschlossenheit" hinter angeblich fehlenden Informationen aus dem Rathaus zu verstecken, sei "Mode geworden", schrieb Bauroth seinerseits. Auch bei anderen Themen, etwa dem Gesamtkonzept für die Neugestaltung des Quartiers rund ums Bürgerhaus, lasse sich die Politik zu viel Zeit: "Jetzt soll plötzlich die Verwaltung schuld sein, weil sie hätte liefern sollen."

Lenz wiederum stört die Zurückhaltung des Rathauschefs, der sich "bei einem so wichtigen Thema" während der zweieinhalbstündigen Sitzung überhaupt nicht zu Wort gemeldet habe. Dass Bauroth in den Gremien schweige, dann aber "wie aus dem Nichts" Entscheidungen verkünde, gemahne an ein "Krotzebojer Landrecht".

Einen fest umrissenen Standpunkt zur Zukunft des Bürgerhauses vertritt die Initiative laut Lenz derzeit nicht: "Wir sind noch zu neu, wir wissen zu wenig." Den umstrittenen Pachtvertrag etwa habe er noch nicht gesehen. Von sich aus kam der Fraktionsvorsitzende im Gespräch mit unserem Medienhaus auf die im vergangenen Herbst verworfene Erbpachtlösung zurück. Diese Option, seinerzeit von Bauroth vorgelegt, sah einen langfristigen Vertrag mit der Verpflichtung des Pächters vor, das Bürgerhaus auf eigene Kosten zu sanieren. "Darüber", so lenz wörtlich, "könnte man durchaus reden". kko

kko