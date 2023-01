Bürger helfen Bürgern

Soziales: Verein »LebensMittelPunkt« startet das Projekt Babenhäuser Bürgerhilfe neu - Wöchentliche Sprechstunde

Babenhausen 30.01.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Jessica Elvert-Schumacher, Manfred Müller und Sören Elvert (von links) beschäftigen sich mit dem jüngsten Projekt: Die Babenhäuser Bürgerhilfe wieder mit Leben zu füllen.

Im Büro des »LebensMittelPunkts« (LMP) in der Schlossgasse 18 begutachtet ein Trio enthusiastischer Helfer die druckfrischen Broschüren: Jessica Elvert-Schumacher, Manfred Müller und Sören Elvert allesamt im Vorstand des LMP tätig, haben ein weiteres Projekt angestoßen, die Wiederbelebung der BaBü. Vor Jahren sei die Bürgerhilfe unter städtischer Leitung initiiert worden, berichtet Manfred Müller, Vorsitzender des LMP, dann, in der Coronazeit versandete das Projekt. Im Sozialkaufhaus, wo aktuell rund 400 Bedürftige pro Woche gegen einen Drei-Euro-Obolus mit prallen Tüten voller Lebensmitteln unterstützt werden, haben sie sich eine zusätzliche Aufgabe gestellt.

Jessica Elvert-Schumacher ist die Hauptverantwortliche, die gleich mit einem Angebot startet, der Sprechstunde. Immer donnerstags, von 15 bis 17 Uhr, soll der LMP Anlaufstelle sein. Der Service an Hilfesuchende soll vieles abdecken, von der klassischen Nachbarschaftshilfe (Rasenmähen, Einkaufen gehen, Fahrdienste) über Unterstützung bei Behördenkontakten, dem Ausfüllen amtlicher Formulare, dem Einrichten einer App auf dem Smartphone, et cetera. Das wird bei entsprechender Nachfrage nicht zu stemmen sein, weswegen die Idee eines Netzwerks ganz oben rangiert.

»Wir haben etliche Anfragen«, berichtet Manfred Müller - manchmal lautet die richtige Antwort, das Anliegen an eine kompetente Stelle weiterzuleiten. Ein erstes Arbeitstreffen mit potenziellen Kooperationspartnern in der vergangenen Woche ergab ein zufriedenstellendes Bild: »Neben dem Lebensmittelpunkt sind die christlichen Kirchen (auch eigenständige evangelische Gemeinden) in der Kernstadt und den Stadtteilen bereits in der BaBü vernetzt, ebenso das Diakonische Werk Darmstadt-Dieburg und der Landkreis Darmstadt-Dieburg mit dem Amt für Zuwanderung und Flüchtlinge«, berichtet Jessica Elvert-Schumacher. »Wir planen zukünftig, noch weitere Institutionen mit einzubinden und möchten mit in Babenhausen und seinen Stadtteilen tätigen Institutionen und Vereinen kooperieren.« Derzeit sind rund 60 Personen im Verteiler, die ihre Mitarbeit oder ihren Wunsch nach weiteren Informationen bestätigt haben.

Die Hilfsbereitschaft ist groß. Schon 2015, als die erste große Flüchtlingswelle anrollte, habe sich ein Flüchtlingshelferkreis gebildet, erinnert sich Manfred Müller. Daraus mündete die Einsicht, dass viele Probleme - ob Job- oder Wohnungssuche, Geldsorgen oder die Suche nach einem Ausbildungsplatz - gesamtgesellschaftliche Themen sind. Die Antwort, Hilfestellung zu leisten, war mit der BaBü gefunden. Damit die angestoßene, unter Corona verkümmerte ehrenamtliche Offensive nicht stirbt, haben sie sich beim LMP ein Herz gefasst und stecken mitten in der Phase, ein ganzes Netzwerk zu formieren. Wer mitmachen möchte oder Hilfe benötigt, kann per E-Mail ba.buergerhilfe@gmail.com oder telefonisch unter Tel. 06073 7258861 Kontakt zur BaBü aufnehmen

Ursula Friedrich

Hintergrund: Verein »LebensMittelPunkt« Im Februar 2011 gründete sich der Verein »LebensMittelPunkt« (LMP), um bedürftige Babenhäuser und Schaafheimer Bürger zu unterstützen. Täglich werden in vielen Geschäften in und um Babenhausen qualitativ einwandfreie Lebensmittelspenden eingesammelt und an drei Wochentagen gegen eine geringe Gebühr ausgegeben. 42 Ehrenamtliche sowie der siebenköpfige Vorstand engagieren sich im Sozialkaufhaus in der Schlossgasse. Die Zahl der Bedürftigen schnellte im Vorjahr von 180 bis 220 pro Woche auf knapp 400. ()