Brüder-Grimm-Festspiele: Vorverkauf gestartet

Kultur: Fünf Produktionen im kommenden Jahr - Den Auftakt macht das Musical "Aschenputtel"

Hanau 01.11.2022 - 08:00 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Soll auch 2023 wieder in der Wallonischen Ruine das Publikum verzaubern: "Das kunstseidene Mädchen". Foto: Hendrik Nix/Brüder-Grimm-Festspiele Hanau

Geboten werden laut Mitteilung der Stadtverwaltung im kommenden Jahr fünf Produktionen in der Open-Air-Spielstätte am Schloss Philippsruhe und in der Wallonischen Ruine. In der Woche vor Weihnachten, vom 17. bis 24. Dezember, gibt es auch wieder den Weihnachtsrabatt, also 20 Prozent Ermäßigung auf alle Tickets.

Am Freitag, 12. Mai 2023, eröffnen die Festspiele mit dem Musical "Aschenputtel" in der Regie von Bart De Clerq. Der preisgekrönte Choreograf bringt eine Neuinszenierung der Uraufführung von 2014 auf die Bühne, diesmal mit Livemusik und komplett neuer Besetzung, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Am Samstag, 3. Juni, feiert das Familienstück mit Musik "Hase und Igel" Premiere. Für die kommende Spielzeit hat Autor und Regisseur Jan Rademacher, der stellvertretende künstlerische Leiter der Festspiele, den Stoff des Märchens neu interpretiert und aktualisiert. Im Fokus stehen nicht nur der Betrug des Igels und dessen Einfluss auf die Gemeinschaft, sondern auch die Beweggründe, die den Igel zu der fatalen Selbstüberschätzung führen, und die Wandlung, die er daraufhin durchmacht.

Als drittes Märchen ist "Hans im Glück" zu sehen, das am 10. Juni uraufgeführt wird. Die Regie übernimmt Nina Pichler, und das Buch stammt von Stephan Lack, dem Autor von "Schneewittchen" und dem "Rattenfänger von Hameln". Das Schauspiel für die ganze Familie öffnet laut Ankündigung die Augen dafür, dass wahres Glück sich nicht in Reichtum, Macht oder Besitztümern messen lässt.

In der Reihe "Grimm Zeitgenossen" steht "Tartuffe" von Molière auf dem Spielplan, in der Regie von Intendant Frank-Lorenz Engel. Der Klassiker erzählt die Geschichte von Tartuffe, einem Meister-Betrüger, der die Existenz einer ganzen Familie bedroht. Die über Sein und Schein, über Fake News und Verschwörungen stellt nicht nur die Frage, wie Täuschungen enttarnt werden können, sondern auch, wieso der Mensch sich so gerne von Scheinwelten verführen lässt.

Auch 2023 findet in der Wallonische Ruine in der Hanauer Innenstadt wieder eine Aufführung aus der Reihe "Junge Talente" statt. Wegen des großen Erfolgs in der letzten Spielzeit wird das Stück "Das kunstseidene Mädchen" in der Regie von Leonie Rebentisch wiederaufgenommen. Nach dem Zeitroman von Irmgard Keun erzählt das Stück die Geschichte der 18-jährigen Doris, die Anfang der 30er-Jahre ihre Heimat verlässt, in der Hoffnung in Berlin ihren Traum von Liebe, Luxus und Karriere ausleben zu können.

Karten unter anderem online bei Frankfurt Ticket und im Hanau Laden (Am Freiheitsplatz 3). Weitere Informationen sowie detaillierter Spielplan unter https://www.festspiele-hanau.de

jo