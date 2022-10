Brückensanierung dauert weitaus länger

Verkehr: Bouxwiller Straße in Babenhausen bleibt bis in den März hinein gesperrt

Babenhausen 06.10.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Brückensanierung an der Bouxwiller Straße in Babenhausen dauert länger als geplant, voraussichtlich bis gegen Ende März 2023. Weil die Schäden umfangreicher als ursprünglich angenommen sind. Und teurer wird die Sanierung auch.

Hatte man bisher angenommen, dass die Reparaturarbeiten noch vor Jahresende beendet werden könnten, so muss man jetzt davon ausgehen, dass diese bis voraussichtlich in den März hinein andauern. Also die gesamten Wintermonate hindurch. Und deutlich teurer wird es auch. Bisher wurde von Hessen Mobil, dem zuständigen Strasenbauamt von Kosten im Umfang von 620.000 Euro kalkuliert. Jetzt werden sich die Gesamtkosten in Richtung eine Million bewegen. Die Schäden sind nämlich weitaus größer als zum Sanierungsstart erwartet, wie Hessen Mobil nach einem Ortstermin bestätigte.

Und weil man die Brücke nicht nur wieder befahrbar machen, sondern grundlegend sanieren will, will man die Arbeiten vor Jahresende nicht abbrechen und dann nach einiger Zeit wieder fortsetzen, sondern die Sanierung komplett durchziehen. Auch wenn jetzt der Durchgangsverkehr auf der vor fünf Jahrzehnten als Umgehungsstraße angelegten Bouxwiller Straße - so benannt nach der Babenhäuser Partnerstadt im Elsass - jetzt etwa doppelt so lange gesperrt bleiben muss, wie ursprünglich geplant

Die Brücke war gegen Ende der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts errichtet worden, als die Bouxwiller Straße angelegt wurde, die den Verkehr von zwei aus Richtung Dudenhofen und Seligenstadt heranführenden Landesstraßen bündelt und östlich in leichtem Bogen um den Stadtkern herumführt und dann im Süden an der »Großen Unterführung« auf die Ortsdurchfahrt der B 26 trifft.

Die Verkehrsbelastung auf der Bouxwiller Straße ist in normalen Zeiten sehr hoch, lag bei einer der letzten Zählungen etwas über 20.000. Und das auch mit Schwerverkehr. Der wird zwar jetzt während der Sperrung wegen der Brückensanierung weiträumig um Babenhausen herumgeleitet, soweit nicht Babenhausen selbst Quell- und Zielort ist, aber auch so spüren die Bewohner entlang der Seligenstädter Straße, der Fahrstraße, der Straße »An der Stadtmauer« und der Platanenallee, welche Belastung ihnen ansonsten erspart bleibt, weil jetzt ununterbrochen der Umleitungsverkehr durch die Innenstadt rollt. Und das jetzt bis ins Frühjahr 2023 hinein.

Michael Prasch