Brisante Themen im Stadtrat

Kommunalpolitik: Öffentliche Sitzung am Donnerstag

Alzenau 25.10.2022 - 15:08 Uhr < 1 Min.

Mehrere Themen in der öffentlichen Stadtratssitzung, die an diesem Donnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses beginnen wird, sind von einiger Brisanz und Bedeutung für die Stadt. Nachträglich in den öffentlichen Teil gerückt ist der Tagesordnungspunkt "Bohnäcker". Im Juli war letztmals von dem Projekt zu lesen: Es geht um eine Fläche im Alzenauer Westen, die im Norden von der Bahnlinie, im Osten vom BRK-Gelände, im Süden von Wohnhäusern und im Westen von Mercedes Kunzmann begrenzt wird. Diese Fläche soll, so hieß es im Juli im Stadtentwicklungsausschuss, Platz bieten für den Neubau der städtischen Kindertagesstätte "Iglauer Abenteuerland" sowie für ein Wohnprojekt für behinderte Menschen. Das angrenzende Unternehmen Kunzmann hat, wie man hört, gänzlich andere Interessen, was die Entwicklung seines Umfeldes angeht. Bürgermeister Stephan Noll (CSU) wünscht sich, dass am Donnerstag alle Fraktionen "Farbe bekennen" und sich erklären, wie es in dem Gebiet "Bohnäcker" weitergehen soll.

Einigen Diskussionsstoff beinhaltet auch das Photovoltaik-Vorghaben an der hessisch-bayerischen Grenze zwischen Albstadt und dem Hof Trages. Wie berichtet, hat sich der Stadtentwicklungsausschuss nicht zu einer positiven Beschlussempfehlung für den Stadtrat durchringen können - man sah noch weiteren Beratungsbedarf. Am Donnerstagabend wird sich zeigen, ob dieser "Beratungsbedarf" vom Bürgermeister zwischenzeitlich gedeckt werden konnte. Die Stadtratssitzung beginnt mit der Bürgerfragestunde. Des Weiteren soll der Neubau der Michelbacher Kinderkrippe auf ehemaligem Friedhofs-Erweiterungsgelände auf den Weg gebracht werden. Die weiteren Tagesordnungspunkte sind der Bericht der Alzenauer Familienbeauftragten sowie die Vorstellung der Planung für den Ausbau der Gunkelsrainstraße. mcm