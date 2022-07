Breite Mehrheit für Solarkraft

Gemeindevertretung: Photovoltaik-Anlage auf Feldern gegenüber Hof Trages in Somborn ist genehmigt

Freigericht 15.07.2022 - 14:58 Uhr

Erntereif ist das Getreide auf den Äckern gegenüber dem Hof Trages. Nach dem Willen der Freigerichter Gemeindevertretung soll dort bald Sonnenstrom produziert werden.

Mehr als 3500 Haushalte, rechnerisch also ganz Freigericht, kann die geplante Freiflächen-PV-Anlage nach Worten von CDU-Fraktionschef Florian Altmann mit Strom versorgen. Die Union hatte das Projekt mit einem Antrag Anfang Mai aufs Gleis gesetzt. Gesprochen werde über die Idee schon weit länger, konterte Altmann am Donnerstag in der Freigerichthalle die Kritik des Grünen-Sprechers Achim Kreis.

Kreis hatte die Aktion zuvor als »überstürzt und intransparent« bezeichnet. Sonnenstrom-Anlagen gehören aus seiner Sicht auf Haus- und Hallendächer, nicht aber in die freie Landschaft. Nicht nur dem Klimawandel, auch einer Welt-Ernährungskrise gelte es zu begegnen, mahnte der Grüne. Wertvolle Anbauflächen zu opfern, sei daher das falsche Signal. Verweisen konnte Kreis auf eine Stellungname des Gebiets-Agrarausschusses im Main-Kinzig-Kreis (MKK), dessen Vorsitzender Mark Trageser sich in dem Positionspapier generell gegen Freiflächen-PV auf Äckern ausspricht.

Drei Grünen-Vertreter votierten bei der Abstimmung gegen das Projekt, alle übrigen Fraktionen trugen den Plan geschlossen mit. Den Verlust wertvoller Ackerfläche für die Landwirtschaft räumteSascha Heising (SPD) ein, der Gewinn für die nachhaltige Energieversorgung wiege allerdings schwerer. Drei Prozent der deutschen Anbaufläche dienten bereits jetzt der Biotreibstoff-Produktion, betonte CDU-Sprecher Altmann. Zur Sicherstellung der Stromversorgung mit erneuerbaren Energien genüge dagegen ein Prozent.

Gerhard Pfahler (UWG) sieht das Vorhaben in einer Linie mit dem gerade erst per Bürgerentscheid bekräftigten Windkraft-Projekt im Neuseser Wald (wir berichteten): Um die Energiewende stemmen zu können, brauche es einen Mix aus regenerativen Quellen. Waldemar Gogel (GfF) rechnet mit zählbaren Vorteilen für die Bürger: Von günstigeren Stromtarifen der Kreiswerke Main-Kinzig, mit steigendem Sonnenstromanteil zu erwarten, profitiere letztlich jeder in Freigericht.

Ohne Gegenstimmen passiert hatte der Sonnenkraftwerk-Plan zuvor die Fachausschüsse des Gemeindeparlaments. Kundig gemacht hatten sich deren Mitglieder unter anderem bei Besuchen in Solarparks, die Next Energy in Gelnhausen und Bruchköbel betreibt. Nach eigenen Angaben hat das Brachttaler Unternehmen sämtliche bestehenden Freiflächen-Anlagen im MKK errichtet. Aufgestellt werden die PV-Module laut Konzept ohne feste Fundamente und so, dass die Installation nach Nutzungsende komplett abgeräumt, der Boden dann wieder landwirtschaftlich genutzt oder der Natur zurückgegeben werden kann.

Weitere Schritte in Richtung Sonnenenergie ging das Ortsparlament am Donnerstag einvernehmlich. So soll das nach Angaben der Verwaltung außerordentlich erfolgreiche lokale Förderprogramm für private PV-Anlagen auf Antrag von Grünen, SPD und UWG im kommenden Jahr neu aufgelegt werden. Wie im laufenden Jahr soll die Kommune den Fördertopf demnach mit 50.000 Euro füllen. Allerdings bekommen Antragsteller dann mit 50 Euro pro installiertem Kilowatt nur noch die Hälfte der aktuell gezahlten Beihilfe.

So könne mit gleichem Aufwand die doppelte Anzahl an Anlagen gefördert werden, betonte Grünen-Sprecher Holger Marquardt. Parallel laufen soll eine Werbe- und Informationskampagne. Diesem Vorstoß von CDU und GfF setzten die Grünen per Änderungsantrag das Ziel, bis Ende 2023 mindestens 500 zusätzliche Dach- oder Balkonkraftwerke in Freigericht zu schaffen. Vor der endgültigen Beschlussfassung im Plenum werden die Vorschläge noch in den Ausschüssen beraten.

Oliver Klemt