Boris Becker bleibt Namensgeber von Tennisakademie

Anlage entsteht in Hochheim

Hochheim 07.05.2022

Boris Becker. Foto: Kirsty O'connor/dpa

Darauf verständigte sich der Wiesbadener Unternehmer Khaled Ezzedine, der die Tennisschule zusammen mit einem Partner betreibt, nach eigenen Angaben am vergangenen Mittwoch mit Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser. «Die Menschen lieben es, wenn einer loyal ist und verzeihen kann und wenn man nicht auf jemanden eintritt, der schon am Boden liegt», sagt Ezzedine dem «Spiegel». Moser bestätigte dem «Spiegel» die Vereinbarung.

Die «Boris Becker International Tennis Academy» soll nach Angaben Ezzedines mit unter anderem 18 Außen- und 22 Hallenplätzen, einem Hotel und einem Internat für bis zu 170 Kinder die größte Tennisschule Deutschlands werden. Die Fertigstellung soll aber frühestens im Herbst 2024 sein.

Ein Gericht in London hatte am vergangenen Freitag den dreifachen Wimbledon-Sieger zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, wovon er mindestens die Hälfte absitzen muss. Der frühere Ausnahmesportler hatte Vermögen im Wert von mehr als einer Million Euro in seinem Insolvenzverfahren nicht offengelegt. Eine Jury hatte Becker deshalb vor drei Wochen in mehreren Anklagepunkten schuldig gesprochen. Der 54-Jährige hatte die Vorwürfe bestritten. Er kann gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen.

dpa