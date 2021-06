Bohlen austauschen und Stolpergefahren beseitigen

Verkehr: Brücke über den Richer Bach in Sickenhofen wegen Ausbesserungsarbeiten bis Anfang Juli voll gesperrt

Insgesamt bleibt die Brücke in keinem guten Zustand. Und auf der Prioritätenliste, wo saniert werden muss, liegt sie weit hinten.

Denn in und um Babenhausen queren 71 Brücken die diversen Fließgewässer. Die Instandhaltung hat sich ordentlich aufsummiert. Wie aus dem jüngsten Prüfbericht des Ingenieur-Büros Friedrich hervorgeht, liegt der Investitionsstau derzeit bei 10,1 Millionen Euro. Die Prüfer bewerten den Zustand der Babenhäuser Brücken in jedem Jahr neu. Je nach Schadensbild gibt es Noten von 1 (sehr gut) bis 4 (ungenügend). Nicht nur der Zustand der jeweiligen Brücke, sondern auch ihre Bedeutung für den Verkehr spielen in der Prioritätenliste eine Rolle, wo, wann, welche Mängel angegangen werden. Jährlich hat die Stadt 200.000 Euro für Investitionen und ebenfalls 200.000 Euro für die Reparaturen ihrer Brücken im Haushalt. Bei dieser Vorgehensweise reichen die anvisierten Reparaturen bis ins Jahr 2061 und die Neubauprojekte bis ins Jahr 2036. Um den Batzen an Verpflichtungen an der Infrastruktur abzubauen, waren in den vergangenen Jahren sieben kleinere Brücken zurückgebaut worden.

