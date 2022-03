Boardinghouse in Babenhausen soll zur Unterbringung von Flüchtlingen dienen

Stadler: Längerfristige Infrastruktur nötig

links: Boardinghouse, rechts Turnhalle

Erste Maßnahme soll die Reaktivierung des Boardinghouse auf dem ehemaligen Kasernengelände sein - das Gebäude ist inzwischen in Privathand. Und hat Geschichte: Ende 2015 wurden hier bereits Kriegsflüchtlinge untergebracht und auf diesem Teil der Kaserne eine hessische Erstaufnahmeeinrichtung eingerichtet.

Noch ist die Zahl der Ankommenden klein: 40 bis 50 Geflüchtete wurden nach Schätzungen des Babenhäuser Bürgermeisters in der Gersprenzstadt untergebracht. Viele seien privat untergekommen und würden dort versorgt, 20 offiziell über die Stadt.

Vom Christlichen Sozialwerk Harreshausen sei man hilfreich beigesprungen und habe eine Unterkunft für diese Schutzsuchenden zur Verfügung gestellt, berichtet der Rathauschef. Dass die Coronainfektionszahlen nach wie vor hoch sind, erschwert die Dinge. In der Bevölkerung sei die Hilfsbereitschaft groß. Zudem bietet der Flüchtlingshelferkreis, der sich bereits in der Vergangenheit engagierte, als Babenhausen Standort der Erstaufnahmeeinrichtung für bis zu 1500 Menschen war, Hilfe an.

Babenhausen rechnet mit einer großen Zahl an Schutzsuchenden, die möglicherweise länger bleiben müssen, als ihnen lieb ist. Angesichts der sich zuspitzenden Lage spart Stadler nicht mit Kritik: »Aus den Jahren 2015/16, als Menschen aus Syrien vor dem Krieg flohen, hat man nichts gelernt«, so der Bürgermeister; den Zivilschutz habe man »kaputtgespart«, über Jahrzehnte vernachlässigt und keinen Cent investiert. Um die Welle schutzsuchender Menschen jetzt in Griff zu bekommen, benötige es nun schnelles Handeln, Strukturen und kurze, unbürokratische Wege. Bisher gibt es viele Unklarheiten, auch: Wer bezahlt was?

Für die 14. Kalenderwoche sei dem Landkreis eine große Zahl Geflüchteter angekündigt worden, erklärt Stadler gegenüber unserer Zeitung, die würden dann den Kreiskommunen zugewiesen. Diese Woche solle im Kreis ein Notfallplan stehen, weiß der Bürgermeister. Doch unter der Dynamik der Entwicklungen gehe es zu langsam. »Viele Bürgermeister versuchen, sich selbst zu helfen« - auch in Babenhausen.

Um die zweite Welle Geflüchteter unterzubringen, stimmt sich die Stadt aktuell mit dem Eigentümer des Boardinghouse ab, eine Begehung hat es bereits gegeben. Es gibt einen Aufruf an Gewerbetreibende, die über Hallenraum verfügen und Gespräche mit Cateringbetrieben, um Ankommende zu versorgen.

Die Belegung städtischer Hallen mit Kriegsflüchtlingen ist ebenfalls eine Option, die, wenn nötig, gezogen werden soll. Zunächst soll dann die Markwaldhalle in Langstadt, an zweiter Stelle das Bürgerhaus Hergershausen belegt werden.

Weil die Unterstützung aus der Bevölkerung groß ist, wurde bisher auf einen Sachspendenaufruf verzichtet.

Dass eine längerfristige Infrastruktur vom Wohnen über Kitaplätze und Bildungsmöglichkeiten her müsse, liegt für den Bürgermeister auf der Hand. »Selbst wenn der Krieg morgen aufhört, kann man nicht übermorgen in ein völlig ruiniertes Land zurückkehren«, glaubt Stadler: »Ich stelle mich darauf ein.«

Ursula Friedrich