»Bisher läuft es gut«

Nahversorgung: Wochenmarkt-Neustart in Babenhausen offenbar gelungen - 15 Beschicker auf Stadthallen-Parkplatz

Babenhausen 09.01.2023 - 13:40 Uhr 2 Min.

Gelungen ist der Neustart für den Wochenmarkt in Babenhausen. Auch während der Wintermonaten ist - wenn auch etwas eingeschränkt - donnerstags Marktbetrieb auf dem Stadthallen-Parkplatz.

Zur Stelle war da selbstverständlich auch wieder der große Obst- und Gemüsestand, wo das Angebot bei keineswegs frostigen Temperaturen offen und anschaulich präsentiert werden konnte. Gleich gegenüber hatte die Aschaffenburgerin Monika Breid ihren Getränkeausschank. »Vor allem Wein ist gefragt«, so ihre Auskunft. Um die Stehtische hatte sich eine Plaudergruppe gebildet. So ein Markttag ist ja für manche Leute auch ein wöchentlicher Treffpunkt. Das hat Monika Breid auch andernorts so an ihrem Stand erlebt, wie etwa in Obernburg oder in Weiterstadt. Für einen »Hock« stehen bei ihr jeweils auch Stühle bereit. Die sind allerdings im Winter weniger gefragt, wie überhaupt in der wärmeren Jahreszeit mehr Betrieb auf dem Markt war.

Um die Mittagszeit ist zur Winterszeit Deftiges und Herzhaftes gefragt, so dass sich vor einem Stand mit Wurstwaren sogar eine kurze Warteschlange gebildet hat. Ruhiger ging es gegenüber in der »nachfüll-Bar« her, wo Jessica Zabelberg aus dem Babenhäuser Stadtteil Sickenhofen hinter einer in einem Verkaufswagen eingebauten Vitrine mit vielen Behältern mit unverpackten Lebensmitteln soeben gerade ein Paar bedient hat, das sich gleich für mindestens zwei Wochen eingedeckt hat. »Wie gut, dass es jetzt in Babenhausen wieder einen Wochenmarkt gibt«, meint andere Babenhäuserin, die dann an der Reihe ist und sich gerade mit Cashewkernen eindeckte. Ein Extralob gab es für die Möglichkeit, sich Lebensmittel ohne Verpackung besorgen zu können. Die Geschäftsidee kommt offensichtlich zumindest bei der Kundschaft gut an. »Ich bin eigentlich die gesamte Woche hindurch unterwegs«, verrät die Marktfrau Zabelberg, dienstags etwa beim Wochenmarkt in Ringheim, donnerstags im Wechsel bei ihrem Heimspiel in Babenhausen oder in Ober-Roden, am Freitag in Großostheim und samstags ab 14. Januar dann auch in Dieburg.

Dass es seit etwa einem halben Jahr wieder einen Wochenmarkt in Babenhausen gibt, ist der Initiative der Stadt zu verdanken. Sie hat die Organisation in die eigene Hand genommen. Der letzte Markt, der ebenfalls jeweils donnerstags veranstaltet worden war, war unter Regie der »Marktgilde« vor drei Jahren eingestellt worden. Zuletzt war nur noch ein Händler auf dem Marktplatz gewesen. Der Neustart erfolgte bisher mit Erfolg auf dem Stadthallen-Parkplatz. Michael Spiehl, der in der Stadtverwaltung die Stabsstelle Jugend, Sport und Kultur leitet, ist nun auch als Wochenmarkt-Manager im Einsatz. »Bisher läuft es gut«, sagt Spiehl. 15 Marktbeschicker haben Verträge für den Wochenmarkt in Babenhausen abgeschlossen, ein kleinerer Teil da auch im Turnus von zwei Wochen oder einem Monat. Einige Angebote sind offensichtlich besonders gefragt, die Angebote eines Metzgers und eines Bäckers zählen zum Beispiel dazu.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass es in Babenhausen schon wiederholt neue Starts zur Etablierung eines Wochenmarktes gab. Sie hielten sich bisher nie auf die Dauer. Einen Neustart hatte es zum Beispiel in der Ära von Bürgermeister Kurt Lambert vor etwa 20 Jahren auf dem Stadthallen-Parkplatz gegeben. Aber bald zogen sich immer mehr Marktbeschicker zurück, weil sie zu wenig Geschäfte machten. Dann wechselte man auf den Marktplatz unter der Regie der Marktgilde über. Bis auch dort 2019 das Ende kam. Das soll sich so nicht wiederholen. »Wir von der Stadt haben da ein Auge darauf und halten engen Kontakt mit den Marktbeschickern«, erklärt Michael Spiehl.

Michael Prasch