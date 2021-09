Bio-Essen in Kreis-Mensen: Anteil in Darmstadt-Dieburg bleibt freiwillig

Grüne scheitern mit Antrag, beim Schulessen sowie in Kantinen und Krankenhaus verbindliche Vorgaben zu machen

Auf dem Birkenhof zwischen Dieburg und Klein-Zimmern werden Bioeier produziert. Die Grünen sind im Kreistag mit einem Antrag gescheitert, der den LaDaDi und seine Caterer verpflichtet hätte, künftig stärker bei solchen regionalen Biolandwirten einzukaufen.

Selbst der Land­kreis Darm­stadt-Die­burg, der über zwei Mit­ar­bei­ter­kan­ti­nen, die Kran­ken­haus-Verpf­le­gung und den Ein­kauf der Schu­les­sen bei ex­ter­nen Ca­te­rern meh­re­re He­bel be­sitzt, tut sich trotz viel­fach be­wor­be­ner Be­tei­li­gung an der »Öko­mo­dell-Re­gi­on Hes­sen Süd« mit kla­ren Zie­len schwer. Das zeig­te in der Kreis­tags­sit­zung am Mon­tag in der Groß-Um­städ­ter Stadt­hal­le ein ge­schei­ter­ter An­trag der Grü­nen.

Die hatten ihren Ursprungsantrag nach den Signalen der anderen Fraktionen im Ausschuss bereits entschärft. Trotzdem ging das, was die in Zeiten der neuen Kreis-Groko in die Opposition verbannten Grünen erreichen wollten, den meisten anderen Mandatsträgern noch immer zu weit. Begründet von Claudia Schlipf-Traup, weibliche Hälfte der Fraktionsspitze, wollten die Grünen den Kreistag mehrere Punkte beschließen lassen, die seine öffentliche Essensversorgung zum Einkauf von mehr ökologisch erzeugten Lebensmitteln verpflichtet hätten.

So forderten die Grünen, dass der Landkreis Damstadt-Dieburg in den Schulmensen bis Ende 2022 den Bioprodukte-Anteil auf 25 Prozent steigern soll. Dies mit dem Zusatz, dass regional (möglichst im Landkreis selbst) auch tatsächlich genug der benötigten Lebensmittel verfügbar seien. Dies sollte Hand in Hand mit der Aktualisierung oder Neuausschreibung der Verträge mit den Caterern gehen.

In den beiden Kreiskantinen wollten die Grünen den Bio-Anteil bis Ende nächsten Jahres auf 20 Prozent steigern. In den Kreiskliniken in Groß-Umstadt und Jugenheim wollten die Grünen zudem mindestens 50 Prozent der Frühstückseier aus regionaler Bio-Landwirtschaft kaufen lassen und bei Gemüse, Nudeln und Reis ab 2022 einen Bio-Mindestanteil von 20 Prozent festsetzen. Weiterhin sollte in den Kliniken beim täglichen Essensangebot ausprobiert werden, ob sich die Patienten mit einer überwiegend fleischlosen Auswahl (aber unter Beibehaltung eines täglichen Fleischgerichts) arrangieren könnten.

Trotz des Charmes auch für die regionale Bio-Wertschöpfungskette, die auch die Ökomodell-Region propagiert, gingen nur die wenigen Kreistags-Mitglieder von Linke/Klimaliste und »Die Partei« beim Grünen-Antrag mit.

Christel Sprößler (SPD) hatte sich tief ins Thema eingearbeitet, nannte den abgemilderten Antrag zwar »nicht mehr so utopisch wie der Originalantrag«, in dem der Landkreis bis 2030 auf einen hundertprozentigen Bioprodukte-Kurs einschwenken sollte, verweigerte wie alle Sozialdemokraten aber ihre Zustimmung. Schon jetzt berücksichtige der Landkreis bei der Auswahl der Caterer für die Schulmensen Anbieter mit höherem regionalen Bio-Anteil besonders positiv, und schon jetzt könne man im Groß-Umstädter Krankenhaus »mehrmals wöchentlich« vegetarisch essen.

Oft stecke der Teufel auch in der praktischen Umsetzung: »In den Kreiskantinen haben wir nur eine Aufwärmküche. Wenn wir dort mehr Bioprodukte wollen, müssen wir frisch kochen und brauchen dafür mehr Personal.« Im Krankenhaus seien auch hygienische Aspekte - etwa bei der zu vermeidenden Verwendung von Frischei und unverpacktem Salat - zu beachten. Nils Zeißler von der CDU, dessen Fraktion dem Grünen-Ansinnen ebenfalls eine Abfuhr erteilte, sprach zudem an, »dass wir in der Praxis schnell über das Vergabeverfahren stolpern werden«. Außerdem sei es »nicht richtig, unsere konventionellen Landwirte im Kreis schlechter zu stellen als die Biolandwirte«.

Jens Dörr