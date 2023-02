In Bay­ern, Nie­der­sach­sen und Meck­len­burg-Vor­pom­mern hei­ßen sie »Kon­takt­beam­ter«, in Ham­burg »Bür­ger­na­her Beam­ter« und in Hes­sen »Schutz­mann vor Ort«. Oder Schutz­frau. So wie in der Ge­mein­de Schaaf­heim.