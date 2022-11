Sportpresseball in Frankfurt: Bilder wecken zahlreiche Erinnerungen

Olympiasiegerinnen von 1972 als »Legenden des Sports« ausgezeichnet

FRANKFURT 06.11.2022 - 18:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ex-Boxerin Regina Halmich (links) und Kristina Vogel, Ex-Bahnradfahrerin. Einst gefürchteter Mittelblock im Nationalteam, heute entspannte Ballgäste: Die Handball-Weltmeister von 1978: Heiner Brand (links) und Kurt Klühspies. Foto: Scheiber/Göbel Die ehemaligen Leichtathletinnen Ulrike Nasse-Meyfarth, Renate Stecher und Heide Ecker-Rosendahl (von linkis) werden während des Deutschen Sportpresseballs in der Alten Oper als «Legenden des Sports» geehrt. Moderator Gerhard Delling nannte sie mehrmals: »Drei absolute Weltstars«. Foto: Sebastian Gollnow (dpa) Der Aschaffenburger Journalist und Historiker Guido Knopp besuchte den Sportpresseball mit seiner Frau Gabriella. Fotos: Sebastian Gollnow (dpa) Ann Kathrin Linsenhoff, ehemalige Dressurreiterin, im extravaganten Kleid.

Vor 50 Jahren hatte das Trio in München Geschichte geschrieben. Ecker-Rosendahl gewann Gold im Weitsprung und mit der 4x100-Meter-Staffel. Die damals 16 Jahre alte Meyfarth siegte im Hochsprung, die DDR-Sprinterin Stecher über 100 und 200 Meter.

Kurz vor einer Olympia-Teilnahme stand damals auch Kurt Klühspies. Der Handballer des TV Großwallstadt war 1972 im vorläufigen Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft, wurde schlussendlich aber nicht berücksichtigt. Mit 20 Jahren verfolgte er die Olympischen Spiele vor dem Fernseher. Voller Schrecken sah er das schreckliche Attentat, aber auch viele goldene Momente. Klühspies bewunderte vor allem die spektakulären Auftritte von Ecker-Rosendahl. »Für sie empfand ich schon so etwas wie Verehrung«, erzählte Klühspies nach der emotionalen Preisverleihung im Gespräch mit dem Medienhaus Main-Echo.

Die von der TVG-Ikone so Verehrte hatte wenige Augenblicke zuvor auf der Bühne gesagt: »Da kommen sehr viele Erinnerungen von unten wieder hoch. Wenn ich die Bilder sehe, denke ich: Deutschland ist wieder bereit für Olympische Spiele.«

Für die deutschen Handballer lief es 1972 nicht so erfolgreich: Aus in der Hauptrunde und am Ende Rang sechs. »Mein Glück«, sagt Klühspies, der aufgrund des Misserfolgs zum festen Bestandteil der Nationalmannschaft wurde und 1978 an der Seite des späteren Bundestrainers Heiner Brand Weltmeister wurde. Beide sind Stammgäste auf dem Sportpresseball, Brand wurde 2007 sogar als »Legende des Sports ausgezeichnet« (siehe Infobox). »Ich weiß noch, wie wir mit der Nationalmannschaft hier waren«, sagte Klühspies, der sich mit seiner Frau auch den Ball des Sports sowie die Gala zur Ehrung der Sportler des Jahres in Baden-Baden nie entgehen lässt.

»SPORTLER MIT HERZ«:EINTRACHT FRANKFURT

Den Pegasos-Preis in der Kategorie »Sportler mit Herz« erhielt in diesem Jahr die Mannschaft des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. »Es geht nicht um einzelne Personen, sondern mehrere zehntausend Herzen, die Eintracht begeistert hat«, sagte Ballmoderator Gerhard Delling über die Preisträger, die den Sieg der Europa League über 100.000 Menschen auf Frankfurts Straßen gefeiert hatten. »Zu wissen, wie viele Leute wir in der Region berührt haben, ist schon bewegend«, sagte Eintracht-Keeper Kevin Trapp, bevor die Ballgäste zur Musik des irischen Sängers Rea Garvey tanzten.

Zu den bisherigen Preisträgern in der Kategorie »Sportler mit Herz« zählen unter anderem Weitspringerin Malaika Mihambo, Rennfahrer Mick Schumacher, Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, die Ex-Skirennläuferin Rosi Mittermaier sowie die Ex-Boxer Vitali und Wladimir Klitschko.

»BESONDERE VERDIENSTE«: VOLKER BOUFFIER

Hessens ehemaliger Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wurde in der Kategorie »Besondere Verdienste um unser Land« ausgezeichnet. Er sei ein großes Basketball-Talent und Jugendnationalspieler gewesen, bis ein Unfall den NBA-Traum begraben habe, so Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) in der Laudatio für seinen Vorgänger.

»Er hat den Sport in seiner Amtszeit nicht nur in Milliardenhöhe gefördert, sondern Sport auch als Staatsziel in der hessischen Verfassung verankert«, so Rhein. »Es war immer meine feste Überzeugung, dass der Sport eine der wichtigsten sozialen Ressourcen ist. Er führt Menschen zusammen, setzt Leidenschaften frei und baut Brücken«, so Bouffier .

Der Pegasos-Preis in der Sonderkategorie »Besondere Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland« war 2014 erstmals an den ehemaligen Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher als einer der »Väter der Einheit« verliehen worden. Bouffier ist somit erst der zweite Preisträger in dieser Kategorie. Mit der selten verliehenen Auszeichnung würdigen die Veranstalter, der Verein Frankfurter Sportpresse und der Verband Deutscher Sportjournalisten Persönlichkeiten, die sich für Gemeinwohl und Demokratie eingesetzt haben.

CHARTITY-TOMBOLA MIT KLEINOSTHEIMER PREIS

Die Erlöse der Ball-Tombola kamen der Stiftung von Franziska van Almsick zugute. Die mehrfache Weltmeisterin hat sich zum Ziel gesetzt, dass jedes Kind in Deutschland mindestens eine Schwimmart technisch sicher beherrscht. »Auch wir haben erst durch die Zusammenarbeit mit Franziska van Almsick erfahren, dass Ertrinken bei Kindern noch immer die zweithäufigste Todesursache ist und bereits vor der Corona-Pandemie nur jedes dritte Kind richtig schwimmen konnte«, sagte Jörg Müller, Geschäftsführer der Agentur Metropress, die den Ball seit Jahrzehnten organisiert.

Einen der 40 Preise stellte der Kleinostheimer Künstler Benjamin Rayher zur Verfügung. Das Acryl-Bild »Marilyn Monroe« ist eines der ersten aus einer größeren Serie, die Anfang Februar in Berlin erscheinen wird. Es hat einen Wert von 4000 Euro.

THORSTEN JUNG

Bisherige Preisträger»Legende des Sports« Die Ehrung »Legende des Sports« wird seit 2007 vergeben und ist stets einer der emotionalen, spektakulären Höhepunkte des Abends. Die Veranstalter würdigen damit das legendäre sportliche Lebenswerk herausragender Persönlichkeiten, die sich aber auch mit karitativem Engagement aktiv in die Gesellschaft einbringen. Die bisherigen Preisträger: 2021: Gerd Müller (posthum), 2019: Laura Dahlmeier und Magdalena Neuner, 2018: Philipp Lahm, 2017: Reinhold Messner, 2016: Joachim Löw, 2015: Lothar Matthäus, 2014: Maria Höfl-Riesch, 2013: Uwe Seeler, 2012: Michael Schumacher, 2011: Katarina Witt, 2010: Franz Beckenbauer, 2009: Oliver Kahn, 2008: Boris Becker, 2007: Heiner Brand. tj