Bewohner sollen zur Ruhe kommen

Flüchtlinge: Die ersten 20 Menschen sind in Wohnanlage an der Freigerichthalle eingezogen - Letzte Arbeiten im Außenbereich

Freigericht 23.02.2023 - 14:02 Uhr 1 Min.

Während die ersten rund 20 Bewohner bereits eingezogen sind, befinden sich die letzten Arbeiten im Außenbereich der Wohncontaineranlage an der Freigerichthalle vor dem Abschluss.

»Etwa 20 Bewohner sind in der vergangenen Woche zu uns gekommen, sechs weitere erwarten wir im Laufe der Woche«, erklärt Freigerichts Bürgermeister Albrecht Eitz (SPD) auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Rathauschef ist um Transparenz bemüht, obwohl er nicht viel über die provisorische Wohnanlage sagen kann, schließlich handelt es sich um eine Einrichtung des Kreises.

»Wir sind froh, dass der Kreis die Anlage bei uns betreibt«, betont Eitz. Schließlich werde die Anzahl der an der Freigerichthalle untergebrachten Flüchtlinge zu 70 Prozent auf das kommunale Kontingent angerechnet. Er hoffe nun darauf, dass die Geflüchteten in Altenmittlau zur Ruhe kommen und sich wohlfühlen können. Dafür arbeite die Gemeinde in enger Abstimmung mit dem Kreis zusammen.

Ausgelegt und geplant ist die Einrichtung für maximal 80 Personen aus sogenannten Drittstaaten wie Syrien, Afghanistan, der Türkei und zuletzt vermehrt aus dem Iran. In dieser Größenordnung werde die Anlage bestehen bleiben. »Erweiterungen oder Ausweitungen für mehr Bewohnerinnen und Bewohner werde es nicht geben«, betonte die Gemeinde zuletzt abermals in einer Pressemitteilung. Darauf haben sich Freigericht und der Main-Kinzig-Kreis wiederholt verständigt.

In den kommenden Monaten werde die Unterkunft noch nicht voll belegt sein, sie werde sich nur schrittweise füllen. »Dabei wird darauf geachtet, dass die Bewohner von ihrem Hintergrund, von ihrer Nationalität möglichst zusammenpassen«, erklärt Eitz den sukzessiven Einzug. »Insgesamt wird die Fluktuation aber nicht vergleichbar sein mit der in einer Notunterkunft«, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.

Die Kreisverwaltung ist bemüht, für die Neuankömmlinge eine möglichst sichere, geschützte Umgebung zu schaffen. »Die dort untergebrachten Menschen suchen hier Schutz und dazu gehört auch, ihre Privatsphäre zu respektieren«, reagiert Kreis-Pressesprecherin Sabine Schuchardt auf eine Presseanfrage.

Bei den Restarbeiten auf dem Außengelände handelt es sich unter anderem um das Aufstellen eines Zauns zur Landesstraße hin, um das Überqueren der Straße zu verhindern und so einen besseren Verkehrsschutz gewährleisten zu können. Zudem werden letzte Arbeiten an den an die Container angrenzenden Wegen durchgeführt.

Eitz stellt klar, dass die Gemeinde für die ihr direkt zugewiesenen Geflüchteten und Kriegsvertrieben weiterhin eigene Unterkunftsmöglichkeiten finden muss. »Um wenigstens Familien mit Kindern eine sichere Unterkunft mit Ruhe und Privatsphäre bieten zu können, sucht die Gemeinde weiterhin Wohnraum zur Anmietung«, wirbt Eitz. »Vertragspartner ist bei einer Anmietung immer die Gemeinde. Potenzielle Vermieter haben in allen Belangen nur einen Ansprechpartner und auch die Mietzahlungen kommen direkt von der Gemeinde.«

Per Bergmann