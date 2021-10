Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bewaffnete Männer überfallen Supermarkt in Rüsselsheim

Kasse gewaltsam geöffnet

Rüsselsheim 22.10.2021 - 10:36 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nach ersten Ermittlungen seien die beiden maskierten Männer am Donnerstabend noch während der Öffnungszeit in den Markt gekommen und hätten von einem Mitarbeiter mit vorgehaltener Schusswaffe die Tageseinnahmen gefordert, teilte die Polizei am Freitag mit.

Anschließend öffneten die Täter die Kasse gewaltsam und verschwanden mit dem Bargeld. Eine Fahndung verlief laut Polizei zunächst ergebnislos.

dpa