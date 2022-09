Besuchsverbot an Kliniken aufgehoben

Darmstadt-Dieburg 02.09.2022 - 13:43 Uhr < 1 Min.

Somit ist es in Groß-Umstadt und Jugenheim wieder möglich, dass eine Person pro Patient zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr die Klinikstandorte für Angehörigenbesuche betreten darf. Die aktuell geltenden Hygiene-Regeln sind dabei weiter zu beachten, ebenso ist weiterhin das Tragen von FFP-2-Masken notwendig, die jeweils am Klinikempfang ausgegeben werden. Letzteres gilt auch für ambulante Patienten, die Praxen in den Kreiskliniken oder die ambulante physikalische Therapie aufsuchen. Für das Zentrum für Seelische Gesundheit am Klinikstandort Groß-Umstadt wird es in Absprache mit den Ärzten individuelle Einzelfallentscheidungen geben.

»Aktuell hat sich die Covid-Situation an unseren beiden Häusern entspannt. Wir nutzen diesen Moment und heben das Besuchsverbot jetzt auf im Wissen, dass es jederzeit, vor allem in den Herbst- und Wintermonaten, auch wieder Situationen geben kann, die ein Besuchsverbot an beiden Standorten wieder notwendig machen«, so Betriebsleiterin Pelin Meyer nach der Entscheidung der Covid-Task-Force.

Originalmitteilung der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg

Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg