Besucherrekord an der Dicken Tanne

Freizeit: Rund 2500 Menschen stimmen sich rund um die Somborner Schutzhütte auf Silvester ein

Freigericht 01.01.2023 - 13:56 Uhr 1 Min.

Menschenmenge rund um die Schutzhütte an der Dicken Tanne.

Die Parkplätze rund um das Waldgebiet zwischen Somborn, Hof Trages, Oberrodenbach und Gondsroth waren nicht überfüllt, weil die meisten als Wanderer oder Radfahrer aus ganz Freigericht und dem Main-Kinzig-Kreis um Gelnhausen und Langenselbold, aus dem benachbarten Geiselbach oder Alzenau und seinen Stadtteilen und sogar aus Mömbris bis in den Hutzelgrund kamen. Da Sportler in der Regel nicht zu kalorienreichen Feiern neigen, war es auch nicht hinderlich, dass der TV Oberrodenbach parallel seinen traditionellen Silvesterlauf durchführte und sich Läufer und Besucher der Silvesterfeier für einige Zeit die Waldwege um die Dicke Tanne teilen mussten.

Die Verantwortlichen des Veranstalters hatten sich auf den Ansturm vorbereitet und boten ihren Gästen neben der vorhandenen Naturkulisse allerlei kulinarisches für Gaumen und Kehle, so Bratwürste vom Grill, Schmalzbrote, Wurst- und Käsebrötchen sowie süße »Silvesterchen«. Bei den Erwachsenen floss reichlich Bier und Mini-Drinks wie »Elfentrunk« oder »Waldgeheimnis«, für die kleinen Gäste wurde mit Limonaden, Säften und Wasser gesorgt. Damit die Umwelt geschont wird, ist es seit Jahren geübte Praxis, dass für die Heißgetränke ein eigener Trinkbecher mitgebracht wird.

Aufwärmenden Glühwein und das große Lagerfeuer hätte es am Samstag allerdings nicht bedurft, weil die Außentemperaturen so angenehm waren, dass auch das eigens aufgebaute Silvester-Zelt gänzlich leer blieb. Große Warteschlangen gab es allerdings am Abenteuerspielplatz, wo sich die Kinder um die hölzernen Spielgeräte tummelten. Gedränge gab es auch an den Wassernäpfen, weil viele Besucher den Tag nutzten, um ihre Vierbeiner an die Leine zu nehmen und sie bis zur Dicke Tanne auszuführen.

Wenn spätnachmittags die Sonne hinter der Schutzhütte untergeht, neigt sich die Silvesterfeier dem Ende zu, denn nicht nur der Wald, sondern auch seine Bewohner sollen geschützt werden, und das läuft seit vielen Jahren ruhig und klaglos ab.

Otto Grünewald