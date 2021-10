Beschäftigte im öffentlichen Dienst bekommen mehr Geld

Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Hessen bekommen mehr Geld. Bei der zweiten Verhandlungsrunde in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) einigten sich das Land Hessen und die Gewerkschaften auf eine stufenweise Erhöhung der Gehälter für die 45 000 Landesbeschäftigten mit einem Volumen von insgesamt 4,0 Prozent, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte. Dazu kommen Sonderzahlungen von insgesamt 1000 Euro. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 28 Monate.

dpa