Hanauer Berufsakademie stellt duales Studium vor

Tag der offenen Tür

Hanau 23.11.2022 - 12:32 Uhr < 1 Min.

Studierende stellen Interessierten ihre Arbeit vor: Die Brüder-Grimm-Berufsakademie (BGBA) öffnet am Samstag ihre Türen.

Die staatlich anerkannte Brüder-Grimm-Berufsakademie/University of Cooperative Education bietet laut Mitteilung Studiengänge in den Bereichen Designmanagement, Produktgestaltung sowie Innovationsmanagement und Marketing an. Das Besondere am dualen Weg sei die enge Vernetzung von Ausbildung und Studium. Am Ende schließen die Studierenden ihre Studienzeit an der Akademie sowohl mit einem Bachelor of Arts, als auch mit einem klassischen Ausbildungstitel ab.

In den Bereichen Produktgestaltung und Designmanagement sind das die Ausbildungen zu staatlich anerkannten Goldschmieden oder Metallbildnerinnen sowie in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern zu Holzbildhauerinnen, Elfenbeinschnitzerinnen und Mediengestaltern. Im Studienbereich Innovationsmanagement und Marketing können die Ausbildungsgänge mit den Abschlüssen als staatlich anerkannte Kaufleute in den Branchen Industrie, Marketingkommunikation oder Büromanagement absolviert werden.

Wie ein duales Studium funktioniert, wieviel Kreativität ein Designstudium voraussetzt, wie aus guten Ideen Innovationen werden und wie man in dreieinhalb Jahren zwei Abschlüsse machen kann - all diese Fragen werden beim Tag der offenen Tür beantwortet. Von 10 Uhr bis 16 Uhr präsentieren Studierende in der Berufsakademie, Akademiestraße 52, ihre Arbeiten, Lehrende stellen die Studiengänge vor, und an Gesprächstischen gibt es Informationen rund um die Berufsakademie.

Besucher können Gebäude und Werkstätten erkunden. Zudem gibt es geführte Touren um 10 und 11.30 Uhr. Um 11.30 Uhr stellen die Professoren Martin Krämer, Ariane Schwarz und Andreas Brettschneider die dualen Studiengänge vor. Ab 14 Uhr präsentieren Studierende ihre Bewerbungsmappen, und ab 15 Uhr wird für Interessierte an den Studiengängen Produktgestaltung und Designmanagement eine spezielle Studienberatung und Beratung zur Erstellung von Bewerbungsmappen angeboten.

Informationen im Internet: https://www.bg-ba.de

