»Bembel - Deckel - Gerippte«

Kultur: Erste Ausstellung im Apfelweinmuseum in Hanau

Hanau 02.04.2022 - 00:00 Uhr < 1 Min.

»Die weltweit einmalige Trinkzeremonie schafft eine Verbindung zwischen Herstellung und Handwerkskunst auf der einen und Genuss und Geselligkeit auf der anderen Seite«, stellt Jörg Stier die Besonderheiten der Ausstellung heraus.

Ursprünglich sollte das Museum mit einem großen Festakt eröffnet werden. Dieser konnte wegen der Pandemie bislang nicht stattfinden und soll entweder im Herbst diesen oder im Frühjahr nächsten Jahres über die Bühne gehen. »Gemeinsam mit unseren Finanzierungspartnern, dem Main-Kinzig-Kreis, der Stadt Hanau sowie dem Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main haben wir Ende letzten Jahres die Fertigstellung des Museums bekanntgegeben. Eine große Feier wird auf jeden Fall noch folgen«, verspricht Jörg Stier.

Ausbau der Räumlichkeiten geplant

Derweil arbeitet der Trägerverein Apfelwein-Centrum Hessen (ACH) e.V. bereits am Ausbau der Räumlichkeiten in der Hanauer Innenstadt. Die Kostenvoranschläge für eine Erweiterung um rund 30 Quadratmeter liegen bereits vor, die Finanzierung wird aktuell geklärt. »Mit dem Ausstellungsraum ›Apfelwein International‹ möchten wir die Bedeutung regionaler Apfelwein-Traditionen herausstellen. Denn Weine aus Äpfeln werden weltweit hergestellt und so gegensätzlich diese auch sein mögen, wohnt doch grade deshalb die gegenseitige Wertschätzung inne. Wechselnde Ausstellungen sind geplant«, betont der Keltermeister und ergänzt: »Wir alle hoffen sehr, dass die Erweiterung zügig angegangen werden kann.«

Öffnungszeiten des »Gerippten Museums«: Dienstag bis Freitag 11 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 14 Uhr; der Zugang zum Museum erfolgt über den MainGenussLaden der Kelterei Stier, Heumarkt 6. Der Eintritt ist frei.

Originalmitteilung des Apfelwein-Centrum Hessen

https://www.apfelwein-centrum-hessen.de

Apfelwein-Centrum Hessen