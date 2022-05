Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bei Rittern, Gauklern und Spielleuten

Viele Besucher bei erstem Mittelaltermarkt in Groß-Umstädter Stadtteil Kleestadt

Groß-Umstadt 22.05.2022 - 18:37 Uhr 2 Min.

Deshalb ersinnt Karl-Heinz Carolan Lieb, Chef der Event-Agentur, die den ersten Mittelaltermarkt in Kleestadt organisierte, als Herold »Carolan, der Verkünder« eine besondere Begrüßung für sie. Mit einem kraftvollen »In Gloria et Glorius« holt er die Ortsvorsteherin auf die Bühne, was die Gäste mit »wohlfeilem Handgeklapper« goutieren.

Ablassbriefe verteilt

Wer auf einen Mittelaltermarkt geht, muss mitunter tief in die Wortschatzkiste greifen. Denn dort trifft man nicht nur auf Gewandete, auf Handwerker, Ritter, Mönche und Adlige, sondern auch auf eine Sprache, die nur bei den Freunden des mittelalterlichen Lebens noch Anwendung findet. Jürgen Prell ist einer von ihnen.

Er verteilt als »Bruder Quadroculus« Ablassbriefe. »Bei einem Fest kann es schon die eine oder andere Sündhaftigkeit geben«, sagt er und erklärt mit einem Augenzwinkern, dass der unkeusche Blick auf das hübsche Burgfräulein oder der eine Becher Met zuviel kein Problem seien, solange man einen seiner Ablassbriefe dabei habe.

Die Briefe sind in lateinischer Sprache verfasst, sowie in einem Deutsch, das man vielleicht 1222 sprach. Jenem Jahr, in dem der Ort Kleestadt erstmals urkundlich erwähnt wurde. Das 800-jährige Bestehen des Dorfes ist auch der Anlass für das mittelalterliche Fest, bei dem sich Fantasy und historisch fundierte Darstellungen oft vermischen.

Einige sind gekommen, um sich von Gauklern, Spielleuten und Handwerkern unterhalten zu lassen und sich in mancher alten Handwerkskunst, Ritterspielen oder Armbrustschießen zu versuchen. Andere haben den Anspruch, den Originalen jener Zeit möglichst nahezukommen. So wie die Brüder Dirk und Frank-Ludwig Diehl. Ihre Gewänder hätten durchaus auch die ersten Kleestädter Siedler im frühen 13. Jahrhundert tragen können. Neben anderen nützlichen Utensilien tragen sie auch Holzlöffel an ihren Gürteln. Die hätten im ausgehenden Hochmittelalter genügt, weiß Frank-Ludwig Diehl. Denn man habe überwiegend Suppe und Brei gegessen.

Das sind für den Gaumen der Marktbesucher natürlich keine akzeptablen Speisen. Deshalb gibt es ein zeitgemäßeres Angebot wie Kartoffeltaschen und Schokoladen-Crêpes. Zwar haben Kartoffeln und Kakao erst im späten 16. Jahrhundert den Weg in die Dörfer des mittelalterlichen Europas gefunden. Doch für eine Zeitreise braucht es nun mal eine ordentliche Wegzehrung.

Severus spielt Sackpfeife

Im Spannungsfeld zwischen historischer Darstellung für die einen und Entertainment für die anderen bewegen sich Standbetreiber und Spielleute bei jedem Markt. Musiker »Severus« erklärt, dass sein Instrument - eine Sackpfeife -Abbildungen einer viele Jahrhunderte alten Liederhandschrift nachempfunden ist. »Welche Melodien darauf gespielt wurden, wissen wir nicht. Wir spielen das, was den Erwartungen entspricht.«

Die Erwartungen der vielen erschienenen Besucher, ob gewandet oder nicht, wurden offenbar erfüllt. Auch die des zwölfjährigen Falk. Er hat am Stand von Metallgestalter Jürgen Botschek einen Drachenzahn geschmiedet, mit dem er nun seine Freunde beeindruckt. Auch Botschek freut´s. Er möchte Kinder für das Handwerk begeistern, und das gelingt ihm an diesem Wochenende vielfach.

Hintergrund: Verein "Kleestadt aktiv" Der frisch gegründete Verein "Kleestadt aktiv" unter Vorsitz von Richard Fikar und Jürgen Schneider hat mit weiteren Ortsvereinen zum 800-jährigen Dorfjubiläum ein umfangreiches Festprogramm kreiert. Rund 30 Veranstaltungen stehen bis Jahresende im Kalender. Darunter Höhepunkte wie das Dorffest mit Kunst- und Kulturmarkt am 4. Juni, die Kerb vom 20. bis 22. August und das Comedy-Puppentheater "Kikeriki" am 8. Oktober. Das komplette Programm gibt es auf www.kleestadt-aktiv.de. (schme)