Bei Freigerichter Energietage Ja zur Windkraft betont

Messe: Energietage in Altenmittlau - Erstmals kommerzielle Aussteller dabei - Künftig alle zwei Jahre geplant

Freigericht 15.05.2022 - 13:35 Uhr 1 Min.

Windräder im Freigerichter Wald? Holger Marquardt (links) beantwortete diese Streitfrage bei seinem Vortrag in der Freigerichthalle mit einem klaren Ja. Es muss nicht immer die große Lösung sein. Sonnenkraftwerke für Balkon oder Gartenhäuschen weckten bei den Freigerichter Energietagen Interesse. Klimaverträglich mobil in allen Größenklassen - E-Fahrzeuge vom Transporter bis zum Kleinstwagen zeigten Händler und Privatbesitzer auf der Wiese an der Freigerichthalle.

Dafür sorgte schon der bevorstehende Bürgerentscheid, bei dem die Freigerichter Wähler am 10. Juli über die Zukunft der Windkraft-Vorrangfläche südöstlich des Ortsteils Neuses entscheiden. Mit seinem Vortrag am Samstag in der Freigerichthalle fand Holger Marquardt einiges Interesse. Ausführlich befasste sich der Grünen-Gemeindevertreter und bekennende Windkraft-Befürworter mit den Argumenten der Interessengemeinschaft Gegenwind, die gegen einen Windpark mit bis zu fünf Anlagen im Hesseneck an der Landesgrenze Front macht.

Einen prominenten Nachfolger am Rednerpult fand der lokale Aktivist am Sonntag, als der bekannte Journalist, Buchautor und frühere Report-Moderator Franz Alt sein aktuelles Werk "Lust auf Zukunft" vorstellte und für Mut zu einer konsequenten Energiewende warb. Bei weiteren Vorträgen und Workshops ging es um Themen wie Photovoltaik für Balkon und Garten, Wallboxes am Eigenheim oder klimafreundliche Ernährung.

Den Aktions- und Ausstellungsraum in der Freigerichthalle teilten sich die Referenten vorwiegend mit Handwerkern, Energieberatern, Finanzdienstleistern, Versicherungen und weiteren kommerziellen Anbietern. Draußen gab es unter anderem E-Fahrzeuge auf vier und zwei Rädern oder Photovoltaik für Balkon und Gartenhaus zu sehen.

Damit hoben sich die Energietage in ihrer zweiten Auflage nach Worten von Mitinitiator Anton Habermann von der Premiere ab, die 2018 rund um das Siegfried-Blaszczyk-Pfarrheim in Horbach nach seinen Worten zu einem unerwarteten Publikumserfolg geraten war. "Da waren keine Händler dabei", sagt Habermann, "fast nur Privatleute". Die gab es auch diesmal - etwa E-Auto-Besitzer, die ihre Fahrzeuge als Anschauungsobjekte zur Verfügung stellten und Interessenten ihre Erfahrungen schilderten.

Mit offiziell 17 Ausstellern war der Kreis laut Josef Keller, der dem 2013 gegründeten, seit 2016 als Verein fungierenden Energiestammtisch als Vorsitzender vorsteht, diesmal deutlich größer. Keller und Habermann sehen sich ermutigt und den Durchhaltewillen ihrer Mannschaft belohnt. Ein erster Anlauf für die zweiten Freigerichter Energietage im September 2020 war an Corona gescheitert. Dafür, so Habermann, habe der Verein kurzfristig eine E-Fahrzeug-Ausstellung auf dem Somborner Rathausplatz organisiert - mit strengem Hygienekonzept und überraschend zahlreichen Besuchern.

Um die Energiewende lokal im Gespräch zu halten, bietet sich nach Meinung der Vorständler ein zweijähriger Rhythmus an. Für jährliche Energietage bringe der Markt nicht genug Neues, so Keller. Schließlich gelte es auch, die Veranstaltung für das Publikum interessant zu halten.

Oliver Klemt