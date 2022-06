Bei den Verhandlungen zwischen Land und Rhön drängt die Zeit

Investitionsfördermittel von bis zu 45 Millionen Euro pro Jahr

Gießen/Marburg/Wiesbaden Freitag, 10.06.2022 - 16:28 Uhr

Wie geht es weiter mit dem privatisierten Universitätsklinikum Gießen und Marburg? Ein «Letter of Intent» stellt große Summen in Aussicht. Aber was passiert, wenn bis Ende Juni keine Einigung zustande kommt?