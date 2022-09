Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bauzaun steht noch auf der Mathildenhöhe in Darmstadt

Unesco-Weltkulturerbe wird weiter saniert

Darmstadt 24.09.2022 - 21:17 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das eingerüstete Ausstellungshaus auf dem Unesco-Welterbe Mathildenhöhe in Darmstadt hinter einem Bauzaun.

Hochzeitsturm, russische Kapelle, ein Ensemble aus Gebäuden, Parkanlage und Skulpturen - seit gut einem Jahr ist die Mathildenhöhe in Darmstadt Unesco-Welterbe. Und rund um das geplante Ausstellungshaus steht weiter ein Bauzaun, an Wänden des Ensembles gibt es Graffiti und im Lilienbecken schwimmt in nicht mehr ganz klarem Wasser Müll. Die Sanierung des Ausstellungshauses sollte den früheren Ankündigungen der Stadt zufolge bereits 2019 abgeschlossen sein, dann 2020, 2021, jetzt Ende dieses Jahres.

Fertigstellung Ende 2022 geplant

Einen Verzug sieht die Stadt aber nicht. «Aktuell haben wir im Bauablauf keine Verzögerungen, die über den zuletzt kommunizierten Zeitrahmen hinausgehen. Konkret rechnen wir mit der Fertigstellung der Sanierung zum Jahreswechsel 2022/23», sagt ein Sprecher. Anschließend werde es einen mehrmonatigen Probelauf geben, um die technische Gebäudeausstattung zu justieren. Die Eröffnung der ersten Ausstellung sei dann für das Frühjahr 2023 geplant.

Neben der Bauzeit für das Ausstellungshaus hat sich mittlerweile auch der Preis geändert. Zu Beginn der Planungen 2012 waren für eine energetische Sanierung zehn Millionen Euro veranschlagt worden. Mittlerweile liegt der Kostenrahmen nach Angaben der Stadt mit einer denkmalpflegerischen Gesamtsanierung und einigen Neubauabschnitten drei Mal so hoch bei rund 30 Millionen Euro.

Besucherzentrum wird ab 2023 gebaut

Ein Jahr nach der Entscheidung der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (Unesco) ist aber ein neuer Bauplatz für das geplante Besucherzentrum gefunden. «Vor dem Hintergrund der Intervention der Unesco 2021 haben wir auf städtischem Grundstück einen neuen Standort etwas weiter östlich vom ursprünglichen Standort gefunden, der außerhalb der Kernzone, aber noch in unmittelbarer Nähe zum Welterbegebiet liegt», sagt der Sprecher. Die Unesco hatte den ursprünglich geplanten Bauplatz wegen seiner Lage mitten im Zentrum des Welterbes moniert. Baubeginn soll jetzt im Sommer 2023 sein.

Die Sauberkeit auf dem Areal werde von verschiedenen Ämtern ständig überprüft, heißt es bei der Stadt. «Zugleich werden beständig Maßnahmen ergriffen, um die Grünanlagen, die denkmalgeschützten Gebäude und Skulpturen zu schützen, gegebenenfalls zu renovieren, zu reinigen und den Gesamtbestand zu sichern und zu erhalten, so wie dies den Erwartungen der Unesco entspricht.» Der Platanenhain, an dessen Wände Graffitis geschmiert sind, solle noch in diesem Jahr aufwendig saniert und die Spuren des wiederholt auftretenden Vandalismus beseitigt werden.

Unesco-Weltkulturerbe-Titel seit 2021

Die Stadt war 2011 in die Offensive gegangen und hatte ihr Interesse bekundet, die Mathildenhöhe zum Unesco-Welterbe zu machen. Nach zehn Jahren harter Arbeit gab es dann am 24. Juli vergangenen Jahres den Triumph: Die Unesco stufte das Ensemble als Weltkulturerbe ein.

Die Mathildenhöhe aus der Wende zum 20. Jahrhundert besteht aus dem Hochzeitsturm, einer russischen Kapelle, weiteren Gebäuden, einer Parkanlage und Skulpturen. Die Künstlerkolonie gilt als Schnittpunkt zur Moderne der Architektur - nicht einfach ein Jugendstil-Ensemble, sondern ein Schritt zum Bauhaus. Peter Behrens als einer der ersten Künstler war später Lehrer des Bauhausbegründers Walter Gropius. Die Intention zum Bau der Kolonie war im ausgehenden 19. Jahrhundert keineswegs nur kultureller, sondern handfester ökonomischer Natur. Der hessische Großherzog Ernst Ludwig sah mangels Bodenschätzen einen Wirtschaftsaufschwung nur durch mehr Qualität in den Manufakturen gewährleistet und holte Künstler aller Couleur nach Darmstadt.

Grundstein für das Bauhaus

Bei der deutschen Unesco-Kommission klingt das auf der Homepage so: «Üppige Jugendstil-Ornamentik neben reduzierten Fassaden, neues Wohnen und bis zur letzten Teetasse durchdesignte Häuser: Die Kunstschaffenden auf der Darmstädter Mathildenhöhe legten den Grundstein für das, was das Bauhaus später perfektionierte und was heute mit dem Begriff des Neuen Bauens verbunden wird.»

dpa