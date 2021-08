Bautaucher im Betonstöpsel in Münster

Hochwasserschutz: Für den Bau eines Regenrückhaltebeckens am Rathaus sind Unterwasserarbeiten nötig

Bautaucher Michael Böhrer steigt in das Regenrückhaltebecken in Münster.

»Die Sicht ist gleich Null«, berichtet Industrietaucher Kilian Schmidt, damit beschäftigt, dem Kollegen in seines Arbeitskluft zu helfen. Trockentauchanzug, Helm, jede Menge Bleigewichte, Flasche - mehr als einen Zentner bringt die Ausrüstung auf die Waage, mit der Michael Böhrer in die trübe Brühe des Beckens steigt.

»Es ist nur Grundwasser«, beruhigt Karl Kerlen, Geschäftsführer des gleichnamigen Spezialunternehmens. Und ja, die Spezialisten für Unterwasserarbeiten steigen in weitaus unattraktiveres Nass. Etwa beim Einsatz in Kläranlagen - besonders unappetitlich sind Tauchgänge im Faulturm.

Auf dem Rathausplatz in Münster werden die Vorarbeiten für die Betonsohle des Regenrückhaltebeckens geleistet. Den Bau selbst führt das Generalunternehmen Kropp durch, das regelmäßig auf die Zusammenarbeit mit Bautauchern setzt. »Ein Tauchroboter könnte uns hier nicht weiterhelfen«, so Oberbauleiter Gernot Rott, denn die Spezialisten arbeiten quasi blind.

Luftblasen lassen erahnen, wo sich Michi Böhrer im sattbrauen Wasser nun zentimeterweise seinen Weg bahnt. Der Boden muss eben, die Wände des Beckens sauber sein, um abschließend den Nassbeton einzubringen. »Im Prinzip bauen wir hier einen Riesen-Betonstöpsel, damit das Wasser nicht mehr von unten raufdrücken kann«, erklärt Karl Kerlen.

Für die Wassereinsätze, die zu 90 Prozent blind ausgeführt werden, bilden sich die Berufstaucher ständig fort. Neben der Tauchausbildung ist ein handwerklicher Beruf Voraussetzung, um in Industrieanlagen, Häfen oder an Staustufen abzutauchen. Auch Bergungs- und Rettungseinsätze oder Notreparaturen an Schiffen gehören ins Leistungsspektrum der Spezialisten, die international im Einsatz sind.

In Münster ist der Job fast erledigt. Gernot Rött rechnet damit, dass die Gesamtmaßnahme in rund sieben Wochen abgeschlossen sein wird. Dann ist auch für den Hochwasser-Hotspot rund um das Rathaus eine weitere Sicherheitsstufe eingeplant, die Mensch und Infrastruktur bei Starkregen schützt.

Möglicherweise war es nicht der letzte Einsatz für Karl Kerlen und sein Team. Die Kommune bleibt weiterhin hellwach in Sachen Hochwasserschutz. Ein weiteres Rückhaltebecken sei auch unter dem Bürgerpark geplant, teilt die Gemeinde mit, das soll in den nächsten Jahren entstehen.

Flankiert wird der Hochwasserschutz am Rathaus von einer Kanalsanierung- und Erweiterung in der Mozartstraße. Zwei getrennte Kanäle für Schmutz- und Regenwasser, das habe sich bereits in der Darmstädter Straße bewährt, sagt Ahmed El Makthari, Leiter der Münsterer Kläranlage. 65,5 Kilometer Kanalnetz gehören in seinen Zuständigkeitsbereich. Bereits im Jahr 2004 wurde berechnet, wo die Hochwasser-Hotspots liegen. Auf der Agenda hat die Gemeinde jetzt auch eine Entlastung der Dammstraße und Hintergasse.

Ursula Friedrich