Bauroth: »Zu den Sachthemen zurückkehren«

Hintergrund: Umstrittene Resolution

Kritik an seiner Amtsführung, dem Arbeitstempo der Verwaltung und vor allem an der Kommunikation zwischen Rathaus und Gemeindeparlament muss sich Thorsten Bauroth seit Längerem anhören. Vor allem bei Haushaltsberatungen lasen die Gemeindevertreter dem Verwaltungschef zuletzt regelmäßig die Leviten. Die gemeinsame Resolution, von IZG-Fraktionschef Aloys Lenz initiiert, wirft ihm unter anderem Rechtsverstöße vor. Beispielhaft genannt sind das Fehlen einer Frauenbeauftragten und angebliche Eigenmächtigkeiten bei Stellenbesetzungen. Ferner soll Bauroth im Zusammenhang mit dem Mord im Asylbewerberheim im Januar Informationen vorenthalten, durch schlampige Berechnungen seiner Ämter eine unnötige Grundsteuererhöhung verschuldet haben und dafür verantwortlich sein, das rund 60 Beschlüsse unerledigt im Geschäftsgang dümpeln. Bauroth weist solche Anschuldigungen regelmäßig zurück, begründet Versäumnisse mit Personalengpässen oder fehlenden Ressourcen. Gegen die am 16. Juli beschlossene Resolution legte er am 20. Juli Widerspruch ein, den er mit Schreiben vom 2. September zurück. Die FDP hat sich inzwischen mit mehreren Beiträgen im örtlichen Mitteilungsblatt von dem Papier distanziert. kko