Bauroth tritt wieder an

Bürgermeisterwahl: Parteiloser Amtsinhaber will in Großkrotzenburg um zweite Amtszeit kämpfen

Seinen Kritikern und allen übrigen Herausforderungen will sich Großkrotzenburgs Bürgermeister Thorsten Bauroth stellen. Zur Direktwahl im März tritt er wieder an.

Eine Selbstverständlichkeit ist die erneute Kandidatur für den Juristen, Familienvater und früher bei der CDU aktiven Rathauschef nach dessen eigenen Worten nicht. Nach zuletzt massiven Angriffen aus der Gemeindevertretung habe er den Schritt lange erwogen und zeitweise zum Verzicht tendiert, erklärte Bauroth gestern im Gespräch. Wiederholte parteiübergreifende Attacken gegen seine Amtsführung aber auch gegen ihn persönlich hätten ihn selbst und insbesondere seine Familie stark belastet.

Wieder an den Start geht Bauroth jetzt erklärtermaßen mit familiärer Rückendeckung und in der Überzeugung, für seine Gemeinde in der Pflicht zu stehen: »Ich mache den Job mit Herzblut.« Zahlreiche angeschobene Vorhaben, darunter acht Bebauungspläne, gelte es »gut in die Umsetzung zu bringen«. Arbeiten wolle er an seiner »Kommunikation nach außen«: Dass die in seiner ersten Amtszeit zu kurz gekommen sei, habe er gelernt.

Mangelhafte Informationspolitik und Intransparenz im Umgang mit den parlamentarischen Gremien sind die Hauptvorwürfe seiner Gegner in der Gemeindevertretung. Zuletzt wurde Bauroth von SPD-Fraktionschef Uwe Bretthauer zudem öffentlich für angebliche Fehler seiner Bauverwaltung bei der Sanierung des Stadiongebäudes am Oberwald und beim Bau des neuen Ärztehauses kritisiert. Auch bemängelten Gemeindevertreter Verzögerungen bei der Aufstellung des neuen Haushalts.

Im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen die gemeindeeigenen Flüchtlingsbetreuer durchsuchten im Juli Staatsanwaltschaft und Polizei das Rathaus. Zuvor hatte sich das Ortsparlament unter Führung von Aloys Lenz, nunmehr Fraktionsvorsitzender der Initiative zukunftssicheres Großkrotzenburg, in einer einstimmig beschlossenen Resolution gegen Baurothsgegen Amtsführung gewandt.

Zwischenzeitlich bröckelt die Front. Die FDP distanzierte sich bereits im Oktober öffentlich von der Resolution. Anfang dieses Monats erklärte der im September nominierte Bürgermeisterkandidat der Initiative, Marcus Rosen, seinen Rückzug. Diese Woche bestätigte dann Fraktionschefs Lenz (78) in einem Medienbericht seinen eigenen Rücktritt und gab dafür Gesundheitsgründe an. Nachfolger an der Spitze der Initiative-Fraktion soll demnach der als gemäßigt geltende Michael Schäfer werden.

Wie das Bewerberfeld am 6. März aussehen wird, steht auch nach Bauroths Entschluss zur erneuten Kandidatur nicht fest. Sicher als Bewerber im Rennen sind Theresa Neumann (30, CDU) und der Grüne Lucas Bäuml (31). Die Bewerbungsfrist endet am 27. Dezember. Beim Urnengang 2016 hatte sich Bauroth gegen vier Konkurrenten durchgesetzt und in der Stichwahl gegen Daniel Protzmann (FDP) rund 63 Prozent der Wählerstimmen erhalten.

