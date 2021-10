Bauprojekte im Fokus

Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bürgerversammlung: Knapp 60 Besucher in Großkrotzenburg - Phasenweise angespannte Atmosphäre

Großkrotzenburg 29.10.2021

Das Gebäude des FC Germania im Oberwaldstadion ist aktuell Baustelle - nicht die einzige in nächster Zeit im Großkrotzenburger Osten.

Den knapp einstündigen Vortrag Bauroths über laufende Projekte und Zukunftsaufgaben nahm das Publikum mit spürbarem Interesse auf. Einen wohl siebenstelligen Betrag muss die Kommune demnach im kommenden Jahr für Infrastrukturarbeiten im Bereich des Knotens Kahler/Lindenstraße aufwenden. Dort läuft laut Bauroth aktuell die Energiesanierung am Germania-Vereinsheim, gleichzeitig Stadiongebäude im Oberwald. Gegenüber nimmt der Rohbau der neuen St.-Laurentius-Kita neben dem Friedhof Gestalt an.

Wohl im November geht direkt nebenan die nächste Baugrube auf, wenn ein Gießener Investor mit dem Bau des dreigeschossigen Ärztehauses beginnt. Drei Großkrotzenburger Hausärzte, eine Hautarzt- und eine Naturheilpraxis, ein Pflegedienst, Physiotherapie und eine Apotheke sowie eine Intensivpflege mit Beatmung ziehen laut Bauroth Mitte 2023 ein. Einen Gewinn sieht der Rathauschef besonders in der geplanten Seniorentagespflege.

Im Umfeld müsse die Gemeinde einiges tun: Zwar könne eine zunächst geplante teure Kanalverlegung entfallen, herzustellen seien neben einem Fuß- und Radweg allerdings ein Fernwärmenetz und zwei Linksabbiegerspuren auf der Landesstraße. Für das Stadion sei ein Bebauungsplan in Arbeit, um nach der Verlegung des Rasenplatzes von der Straße weg nach Norden auf dem frei werdenden Streifen Gewerbe-Bauland zu schaffen. Noch verhandelt werde über eine Bushaltestelle direkt am Medizinzentrum, beschied Bauroth auf Nachfrage von Grünen-Sprecher Lucas Bäuml.

Aloys Lenz (Die Initiative) hätte gern mehr Fachärzte im Neubau gesehen. Neuerlich griff Lenz den Bürgermeister direkt an und warf ihm vor, den Fraktionen Fakten vorzuenthalten. Dass der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Armin Klab, Politiker-Monologe vom Podium nicht unterband, fiel kritischen Beobachtern wie dem früheren Bürgermeister Klaus Reuter auf. Unzufrieden zeigte sich Lenz mit den Bemühungen des Verwaltungschefs um eine engere interkommunale Zusammenarbeit mit Nachbarn. Hainburg und Rodenbach hätten abgewunken, hatte Bauroth zuvor erklärt, Hanau halte sich mit Blick auf eine laufende kreisweite Machbarkeitsstudie zurück. Besser voran geht es nach seiner Darstellung bei der lokalen Digitalisierung: Server-Struktur und Telefonanlage im Rathaus seien erneuert, das Homeoffice-Potenzial ertüchtigt und eine neue Homepage für bessere mobile Nutzung bald startbereit.

Wortmeldungen aus dem Publikum galten vor allem dem Ärztehaus und der öffentlichen Infrastruktur - interessantere Spielplätze, Treffs für Jugendliche, Initiativen gegen Ladenleerstand im Ortskern. Auf eine Bürgerfrage räumte Bauroth ein, dass zur Überwachung der Parksituation derzeit lediglich eine einzelne Stundenkraft verfügbar sei.

Vorsichtig zuversichtlich skizzierte er die ebenfalls nachgefragte Finanzlage. So habe sich der Schuldenstand von 18,1 Millionen 2017 auf knapp 11,8 Millionen Euro 2019 reduziert. An Eigenkapital habe die Gemeinde nach 7,8 Millionen Euro 2019 nunmehr geschätzte 15 Millionen Euro vorzuweisen. Der Gemeindehaushalt habe 2019 rund 3,4 Millionen, im vergangenen Jahr 4,7 Millionen Euro Überschuss erbracht, dieses Jahr sei ein Plus von 2,5 Millionen Euro zu erwarten. kko

