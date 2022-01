Bauaufsicht des Main-Kinzig-Kreises vermisst 22 Stellplätze

Gemeindevertretung: Großkrotzenburg geht beim Projekt Ärztehaus mit einigen Bauchschmerzen in Vorleistung - Kritik an Investor

Geräumt und planiert ist der Bauplatz für das Großkrotzenburger Ärztehaus am Ortsausgang in Richtung Kahl bereits. Fehlt noch die Baugenehmigung, die von zusätzlichen Parkplätzen abhängig ist. Foto: Karin Klemt

Kritiker trauen dem Frieden nicht und sehen Risiken.

Anfang Februar sollen laut Bürgermeister Thorsten Bauroth (parteilos) nunmehr die schon für vergangenen Herbst avisierten Tiefbauarbeiten auf der Baustelle des Medizinzentrums gegenüber dem Oberwaldstadion beginnen. Mit den fest vereinbarten Terminen stehe und falle der ganze Zeitplan, betonte Bauroth vor der Gemeindevertretung, an der pünktlichen Fertigstellung Ende 2023 hingen auch die Verträge der eigens für das Projekt gegründeten Medzentrum Großkrotzenburg GmbH mit den Ärzten und Gesundheitsdienstleistern. Letztlich, so der Rathauschef, also das gesamte Vorhaben.

Denkbar ungelegen kam daher ein Einspruch der Bauaufsicht des Main-Kinzig-Kreises, die den Bauantrag der Gesellschaft genehmigen soll, allerdings noch 22 gesetzlich geforderte Stellplätze im Konzept vermisst.

Zukauf nicht realisiert

Den nötigen Zukauf benachbarter Grundstücke habe die GmbH, hinter welcher der Gießener Investor Ideenwelt Gesundheitsmarkt (IWG) steht, bisher nicht abschließen können, erläuterte Bauroth. Die Bauherrin sei bereit, sich von der Gemeinde schriftlich auf den Parkplatz-Zubau bis Jahresende 2023 verpflichten zu lassen. Gegenüber der Kreisbehörde brauche es Garantien, die so kurzfristig nur per eingetragener Baulast auf ein Gemeindegrundstück möglich seien. Dafür ausersehen hatte der Bürgermeister ein Gelände im nahen Stadionbereich, das nach der geplanten Verlegung des Fußball-Rasenplatzes ohnehin für Stellplätze vorgesehen sei. Im Gemeindevorstand gab es darüber laut Bauroth heftige Diskussionen unter »misslichem Zeitdruck«. Mangels Unterstützung sämtlicher Beigeordneter präsentierte er den Vorschlag am Freitag als persönliche Vorlage.

Mehrheitlich beschlossen wurde nach ausführlicher Debatte und halbstündiger Sitzungsunterbrechung ein schärfer gefasster Änderungsvorschlag der CDU-Fraktion mit bindenden Verpflichtungen für den Investor. Sollte die Projektgesellschaft die verlangten Parkplätze nicht fristgerecht auf dem Ärztehausgrundstück oder direkt nebenan bereitstellen können, soll sie für die dann von der Gemeinde herzustellende Stellfläche zahlen.

Was ist bei Insolvenz?

Damit nicht zufrieden war die Initiative zukunftssicheres Großkrotzenburg, deren Fraktion bei einer Gegenstimme und sechs Enthaltungen die Zustimmung verweigerte. Was, so der neue Fraktionschef Michael Schäfer, wenn der Vertragspartner in die Insolvenz entschwinde? Dann sitze die Kommune auf der Baulast. Seinem Fraktionskollegen Hans Kunkel waren die Auflagen zu weich formuliert, auch verlange die Initiative die Festlegung eines konkreten Geldbetrags. Das wiederum gefiel weder Daniel Protzmann (FDP) noch Uwe Bretthauer (SPD): Besser sei es, befanden beide, die tatsächlichen Kosten für Ersatzparkplätze würden im Fall eines Scheiterns der Medzentrum GmbH zeitnah und konkret von einem unabhängigen Gutachter ermittelt. Einmütig kritisierten alle Fraktionssprecher das Vorgehen des Investors und den nunmehr aufgebauten Zeitdruck. Beim Grundstückskauf hätte der Bauherr längst aktiv werden können, monierte Bretthauer. Da fehle es an Engagement und es entstehe der Eindruck, die Gemeinde solle »vorgeführt« werden.

