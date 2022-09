Batterie in Form eines Hochregal-Lagers

Energiespeicherung: Großes Pilotprojekt auf dem Staudinger-Areal in Großkrotzenburg - Kooperation von Uniper und der Alzenauer Firma CMBlu

Großkrotzenburg 09.09.2022 - 15:52 Uhr 1 Min.

Neben der von den Gemeindewerken geplanten Solarthermie-Anlage und einer Wärmepumpe soll am Standort Staudinger nun das nächste »zukunftsweisende Projekt« entstehen, wie die Verantwortlichen erklären. Peter Geigle, Chef des mittlerweile weltweit agierenden Alzenauer Start-ups CMBlu, das sich auf die Entwicklung sogenannter organischer Solid-Flow-Batterien spezialisiert hat, bezeichnet die Technologie als »zentrale Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende«.

Die Technologie verbinde das Beste aus zwei Welten: »hohe Energiedichte von Solid-State- mit der beliebigen Skalierbarkeit von Kapazität und Leistung von Flow-Batterien, ohne deren Nachteile«, erklärt Geigle. Die von CMBlu entwickelte Batterie sei »sicher und nachhaltig«. Bei der Herstellung sollen beispielsweise »keine seltenen Erden« verwendet werden, das Produkt sei »100 Prozent recyclingfähig«.

»Alles andere als umweltfreundlich hat keine Existenzberechtigung mehr in unserer Gesellschaft«, findet Geigle deutliche Worte, um die neue Kooperation mit Uniper unter dem Namen »UniBlu« zu bewerben. Ziel sei es, gemeinsam einen prototypischen Stromspeicher auf Basis der CMBlu-Technologie auf dem Kraftwerksgelände aufzubauen »und erstmals groß-skalig im Megawattbereich zu testen«.

Bei CMBlu »forschen über 100 kluge Köpfe« an der Weiterentwicklung der organischen Speicher und hätten »über die Jahre einen Datenschatz angelegt«. Das Vorbild sei die Natur selbst, »die sich bei der Energiespeicherung seit jeher auf Organisches beschränkt«, so Geigle. Während man sich preislich schon jetzt mit den großen Batterieherstellern wie Tesla messen könne, gebe es »bei der Größe noch die eine oder andere Nuss zu knacken«.

Für das Pilotprojekt UniBlu brauche es vor allem Platz. Am Kraftwerksstandort Staudinger gibt es davon zunehmend mehr. Schließlich soll die kommerzielle Stromerzeugung aus Steinkohle in Großkrotzenburg nach derzeitigem Stand Ende Mai 2023 enden. »Durch die Stilllegung der Blöcke vier und fünf gibt es am Standort Platz«, bekräftigt Kraftwerksleiter Matthias Hube.

Das neue Speichersystem soll in Form eines »Hochregal-Lagers« auf rund 200 Quadratmetern Fläche in der Nähe des Mainufers ausgiebig getestet werden. »Das Pilotprojekt kann bei uns in eine bestehende Infrastruktur eingebunden werden«, so Hube. Betreut werde es von den Uniper-Technikern selbst, »die immer vor Ort sind«. Es gebe deshalb auch »keine Verzögerung bei Wartungsarbeiten«.

Großkrotzenburgs Bürgermeisterin Theresa Neumann (CDU) begrüßt die neue Kooperation, die zunächst auf drei Jahre angelegt ist und am Mittwoch bereits vertraglich besiegelt wurde. Die Gemeinde unterstütze die »Transformation des Geländes« - weg von der konventionellen Stromerzeugung - und wolle dabei »eine unterstützende Rolle spielen«, so Neumann.

Per Bergmann