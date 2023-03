Ge­mein­sam er­in­nern, Er­leb­tes be­wah­ren aber auch nach vor­ne schau­en - Ge­gen­warts­ge­wicht ge­wann am Mon­tag die zen­tra­le Fei­er­stun­de der hes­si­schen Staats­kanz­lei zum 60. Jah­res­tag des deutsch-fran­zö­si­schen Ely­sée-Ver­trags an der Ko­per­ni­kus­schu­le in Frei­ge­richt.