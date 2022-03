Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bald 100 Brutpaare in Main-Kinzig?

Tiere: Storchenschutzinitiator Werner Peter berichtet von Rekordjahr - »Erfolgsstory«

Seitdem stieg die Adebarpopulation insbesondere aufgrund kreisweiter Brutplatzverbesserungsmaßnahmen kontinuierlich an, und im letzten Jahr brüteten im Main-Kinzig-Kreis 96 Brutpaare der Sympathieträger, womit sich das »Artenschutzprojekt Weißstorch MKK« als Erfolgsstory auszeichnet.

Dies berichtet Werner Peter aus Freigericht, Storchenschutzinitiator und kreisweit tätiger Artenschützer, in einer Pressemitteilung.

Peter schließt nicht aus, dass in diesem Jahr die Bestandsmarke von 100 Storchenpaaren im Kreisgebiet getoppt wird.

2021 war laut Peter für den Weißstorch im Main-Kinzig-Kreis ein Rekordjahr. Dies gelte sowohl für den Brutpaarbestand, als auch für das Fortpflanzungsergebnis, denn es seien 210 Junge flügge geworden.

In 23 der 29 Kreiskommunen habe es Storchenbruten gegeben, womit der Main-Kinzig-Kreis eines der Hauptverbreitungsgebiete in Hessen sei. Die Auen zwischen Main, Kinzig und der Nidder seien ein bevorzugter Lebensraum der beliebten Klapperer. Längst brüteten die Störche nicht nur auf speziell errichten Brutmasten in weiträumigen Auen, sondern auch auf alten Wehrtürmen, einigen hohen Kaminen aber auch auf Bäumen und neuerdings auch auf Hochsitzen, Bahnmasten und 380-KV-Gittermasten.

Im Detail sah das Brutergebnis der Weißstörche in 2021 laut Peter wie folgt aus: 16 Bruten waren erfolglos, neun Paare zogen nur je ein Junges groß, in 23 Nestern gab es jeweils zwei Junge, 37 Paare hatten Dreierbruten elf Paare zogen je vier Junge groß. Die storchenreichsten Gemeinden im Kreis waren wie in den Vorjahren wieder Nidderau (15 Brutpaare), Gelnhausen (14) und Rodenbach (11)

Der Trend der Storchenüberwinterung im Kreisgebiet habe sich auch im vergangenen Winter fortgesetzt, denn mindestens sieben Paare seien nicht mehr in wärmere Gefilde geflogen.

