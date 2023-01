19. Februar in Hanau: Wenn Trauer und Frohsinn auf den gleichen Tag fallen

Am dritten Jahrestag des Anschlags in Hanau finden wieder Faschingsumzüge statt - Kein Rummel auf dem Marktplatz

Soll in diesem Jahr wieder stattfinden: Faschingszug in Klein-Auheim (hier ein Archivfoto von 2017). 2020 war er wegen des Hanauer Anschlags ausgefallen, 2021 und 2022 wegen Corona.

Geht das: den Jahrestag des Attentats zu begehen und am selben Tag Fastnachtsumzüge durch die Straßen ziehen zu lassen? Kurzantwort: Ja, das geht. So kamen Karnevalsvereine und Rathausspitze überein. Man hat es sich aber nicht leicht gemacht und vieles abgewogen, heißt es.

»Ich habe schon sehr früh entschieden, dass Fasching 2023 in Hanau stattfindet«, sagt Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) im Gespräch mit dem Hanauer Anzeiger. Mitte Oktober habe es ein Treffen mit den Angehörigen der Anschlagsopfer gegeben. Man habe sie frühzeitig informieren und einbinden wollen. »Es gab gemischte Reaktionen, aber keine einhellige Empörung«, so der OB. Ihm sei es wichtig, eine Balance zu finden zwischen Feiern und Fröhlichkeit und dem 19. Februar. »Das muss man auch aushalten können.«

Bei einer späteren Zusammenkunft von Vertretern der Karnevalsvereine im Rathaus sei man sich einig gewesen, dass auch die Umzüge stattfinden sollen, berichtet ein Teilnehmer. Tenor: Bei allem gebotenen Erinnern an den Anschlag müsse das Leben ja weitergehen.

Erörtert wurde angeblich als mögliche Alternative eine Vorverlegung der Umzüge. Problem dabei: Terminüberschneidungen. Am Wochenende zuvor finden in Nachbargemeinden Umzüge statt, darunter in Hainstadt. Viele Gruppen laufen wechselseitig bei den jeweils anderen Umzügen mit. Und noch ein Wochenende früher sind etliche Sitzungen terminiert. »Wir hätten bei einem früheren Termin einfach nicht genügend Leute uff die Gass gekriegt«, sagt ein Stadtteil-Karnevalist.

So ganz sicher, ob in Hanau alles wie gehabt stattfinden wird, sind sich aber offenbar nicht alle Fastnachter. Vor wenigen Tagen machte das Gerücht die Runde, die Umzüge seien vom Oberbürgermeister doch noch abgesagt worden. Erst eine Nachfrage und die Auskunft aus dem OB-Büro, dass alles wie geplant stattfinden wird, beruhigte die karnevalistischen Gemüter. Die Stadtteilumzüge am Jahrestag hätten trotz allem Für und Wider seine »ausdrückliche Rückendeckung«, sagt Kaminsky. Er selbst will beim Innenstadtumzug am Faschingssamstag vor Ort sein, am Sonntag jedoch nicht. »Das kriege ich emotional nicht hin.«

Die Umzüge am Sonntag finden am Nachmittag statt, die offizielle Gedenkfeier zum Jahrestag des Anschlags am Vormittag auf dem Marktplatz. Dort wird es 2023 keinen Faschingsrummel geben. Sollte er beantragt werden, werde er auf den Freiheitsplatz ziehen und während der Gedenkveranstaltung pausieren, so Kaminsky. »Ich möchte nicht, dass Bilder von Trauer mit einem Autoscooter im Hintergrund von Hanau aus um die Welt gehen.«

Nachdem die Faschingsumzüge in Hanau und den Stadtteilen 2020 wegen des Anschlags abgesagt wurden, konnten sie in den letzten beiden Jahren coronabedingt nicht stattfinden. Der Neustart am 18. Februar in der Innenstadt soll unter dem Motto »Stärker. Bunter. Hanau« stehen. In Steinheim wird überlegt, dem besonderen Datum beim Umzug Rechnung zu tragen, sagt Horst Benn, Vorsitzender es Förderkreises, etwa durch eine Schweigeminute oder ein Banner. Benn: »Das wollen wir nächste Wochen entscheiden.«

Dass das Balance-Finden zwischen dem Gedenken und dem Zulassen von Feiern und Fröhlichkeit nicht bei jedem auf Zustimmung stößt, hat Oberbürgermeister Claus Kaminsky erst vor wenigen Tagen wieder erfahren: Ihn erreichte ein Brief mit der Frage, wie man denn nur Fasching feiern könne an einem solchen Datum.

HA-Mitarbeiter Yvonne Backhaus-Arnold & Christian Spindler