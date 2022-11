Bäder schwimmen in Schulden

Freizeiteinrichtungen: Erlensee ist nicht das einzige Bad im westlichen Main-Kinzig-Kreis, das mit hohen Defiziten kämpft - Ein Überblick

Hanau 16.11.2022 - 14:07 Uhr 3 Min.

Das Großkrotzenburger Hallenbad ist seit 20 Jahren in privater Hand, geführt wird es vom örtlichen Wassersportverein. Vor einigen Monaten stand auch hier die Frage im Raum, ob das Bad zur aktuellen Saison überhaupt öffnen kann. Vorsitzender Friedhelm Engel versichert aber, dass aktuell eine Schließung nicht mehr im Raum stehe. Das Großkrotzenburger Bad ist nur sonntags vormittags für die Öffentlichkeit geöffnet, in der restlichen Zeit wird es vom Kreuzburg-Gymnasium, von Vereinen oder der DLRG genutzt. Das Bad trägt sich derzeit nur, weil die höheren Energiepreise auf die Endnutzer umgelegt werden konnten. Die aktuellen Förderprogramme indes richteten sich bisher lediglich an kommunale Träger, moniert Engel. Ende November will sich der Vereinsvorstand erneut treffen, um über die Strategie für die nächsten Monate zu beraten. Zusätzliche Kapazitäten für Vereine oder Schulen haben die Großkrotzenburger kaum: Das Bad ist zu rund 90 Prozent belegt.

In Freigericht steht das Freizeit- und Familienbad Platsch. Betrieben wird es vom Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde. Finanzwirtschaftlich wird der Eigenbetrieb aus dem Gesamtvermögen der Gemeinde herausgenommen. Dem Eigenbetrieb wurde unter anderem die Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindlichen Immobilien und Mobilien übertragen. Betriebsleiter Volker Möbus sagt: »Grundsätzlich steht unser Bad relativ gut da.« Vor sechs Jahren wurde eine umfassende energetische Sanierung fertiggestellt. Das würde sich heute positiv auf die Energiekosten auswirken. Das jährliche Defizit würde sich aktuell auf rund 700.000 Euro belaufen. Aber: »Insgesamt trifft uns die Energiekrise über die Energiepreise heftig.« Über weitere Einsparungen müsse nachgedacht werden, das soll die Politik in Freigericht in den kommenden Wochen entscheiden. Möbus rechnet jedoch damit, dass die von der Bundesregierung geplanten Deckelungen beim Gas- und Strompreis dem Bad helfen werden. Das Platsch ist vormittags ausschließlich den Schülern vorbehalten. Die benachbarte Kopernikus-Schule mit ihren 2500 Schülern absolviert hier das Schulschwimmen. »Da sind wir schon relativ gut ausgelastet.« Möbus hat bereits Anfragen von Kommunen erhalten, die aktuell ihre Schüler ins Hallenbad nach Erlensee schicken.

Die gute Nachricht zuerst. Hanau behält seine beiden Schwimmbäder - trotz Defizit. Die Hanauer Politik stehe weiterhin zum Betrieb der Hanauer Bäder für Schulen, Vereine und Bürger, so Bürgermeister Axel Weiss-Thiel, seines Zeichens auch Aufsichtsratsvorsitzender der Hanau Bäder GmbH, auf Nachfrage.

Erst im Oktober war das Großauheimer Lindenau-Bad nach einer rund acht Millionen Euro teuren Sanierung wiedereröffnet worden. Das Defizit des Jahres 2021 lag bei minus 2,7 Millionen Euro. Da das Lindenau-Bad wegen Umbaus geschlossen war, seien, so die Stadt, kaum Energie- und natürlich auch weniger Personalkosten entstanden. Zudem war das Heinrich-Fischer-Bad aufgrund der Corona-Pandemie teilweise ganz geschlossen und die Mitarbeitenden zu großen Teilen in Kurzarbeit. Die Hochrechnung für 2022 weist derzeit ein Defizit von rund 3,6 Millionen Euro aus.

Gibt es noch freie Kapazitäten im Lindenau- oder Heinrich-Fischer-Bad? »In beiden Bädern haben wir eine sehr gute Auslastung der Wasserzeiten von Schulen und Sportvereinen sowie der Öffentlichkeit«, erklärt Weiss-Thiel. »Darüber hinaus gibt es weitere externe Partner, wie etwa den Aqua Fitness Club, die feste Zeiten in unseren Bädern haben.« Daher stünden, so Uwe Weier, Geschäftsführer der städtischen Bäder GmbH, nur Restkapazitäten zur Verfügung. »Hierzu sind wir gerne gesprächsbereit.«

Für das Hallenbad in Bruchköbel rechnet Bürgermeisterin Sylvia Braun (FDP) für das kommende Jahr mit einem Defizit von 860.000 Euro. Positiv würde sich bei den Kosten die Energiezufuhr durch die benachbarte Biogasanlage auswirken. Das Defizit würde allerdings nie niedriger als 800.000 Euro sein. Auch in Bruchköbel gibt es wenig Kapazitäten im Bereich Schulschwimmen.

In Nidderau beläuft sich das durchschnittliche Jahresdefizit des Nidderbades laut Bernd Dassinger, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Bauwesen, auf zwischen 1 und 1,1 Millionen Euro. Darin enthalten sind jährliche Energiekosten für Strom und Gas in Höhe von durchschnittlich 370.000 Euro. Derzeit habe die Stadt die Ansätze in der Haushaltsplanung um 50 Prozent erhöht, also mit rund 180.000 Euro Mehrkosten gerechnet. Diese Mehrkosten konnten in der Haushaltsplanung durch Einsparmaßnahmen, Temperatursenkung, geänderte Öffnungszeiten in Sauna und Bad sowie Verzicht auf Parallelöffnung abgemildert werden. Derzeit liegt die Erhöhung der Energiepreise jedoch bei 300 Prozent, sodass, sollte hier keine Normalisierung des Energiemarktes erfolgen oder die Kosten anderweitig kompensiert werden, die Stadt Nidderau zusätzliche Kosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro, also eine Verdoppelung des Defizits zu tragen hätte, so Dassinger. Und der Fachbereichsleiter wird noch deutlicher: »Wenn man sich die mögliche Entwicklung der Energiekosten vor Augen hält, muss man sich bewusst machen, dass bei weiter so hohen Energiekosten auch in Nidderau in letzter Konsequenz ein Weiterbetrieb aus wirtschaftlicher Sicht infrage gestellt werden muss.« Weil aktuell 15 Schulen, fünf Vereine und zwei externe Anbietern das Nidderbad nutzen, seien keine weiteren Kapazitäten für weitere Schulen frei. Dassinger fordert: »Notwendig sind schnelle, faire und dauerhafte Regelungen zur Finanzierung der Schwimmbäder, um ein Bädersterben in der Region zu verhindern.«

HA-Mitarbeiterinnen Christine Semmler, Yvonne Backhaus-Arnold und Monica Bielisch