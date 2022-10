Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bäckereiangestellte schlägt Räuber in die Flucht

Mann flüchtet ohne Beute

Lautertal 19.10.2022 - 12:10 Uhr < 1 Min.

Ein Mann ist nach einem Überfall auf eine Bäckerei in Lautertal (Kreis Bergstraße) ohne Beute geflüchtet. Die Angestellte habe ihm kein Geld gegeben, sondern zum Telefon gegriffen, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit. Der bislang unbekannte Mann sei daraufhin weggelaufen.

Angreifer droht mit Messer

Zuvor hatte er bei der Tat am Dienstagmittag ein an der Theke zum Verkauf angebotenes Messer in die Hand genommen und die 37-Jährige zur Herausgabe der Tageseinnahmen aufgefordert. Die Fahndung nach ihm war zunächst erfolglos.

