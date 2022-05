Badesaison beginnt am 15. Mai

Freizeit: In Babenhausen herrscht nach zwei Jahren mit Einschränkungen wieder Normalbetrieb

Babenhausen 05.05.2022 - 17:33 Uhr 2 Min.

Das Wasser ist eingelassen: Am 15. Mai beginnt im Freibad Babenhausen die Saison.

Für seine Idee, das Wasser im großen Becken, immerhin 1,6 Millionen Liter, als Zeichen der Solidarität erst gar nicht anzuheizen, erhielt Stadtverordnetenvorsteher Ingo Rohrwasser zwar keine Mehrheit. Sorgte aber für Diskussionen. Jetzt gibt es einen Kompromiss: Die Temperatur wird statt der gewohnten 24 bis 25 nur 21 Grad betragen. »Eine Temperaturreduzierung um drei Grad machen eine Energieeinsparung (Gas) von bis zu 25 Prozent möglich«, sagte Bürgermeister Dominik Stadler, der sich sowohl mit dem Magistrat, als auch den Fraktionsspitzen der Politik abstimmte. Die FDP wäre das Gar-nicht-erst-Anheizen zwar mitgegangen, um ein starkes Signal auszusenden. Pragmatisch gesehen fürchtete der Bürgermeister allerdings, dass bei kaltem Wasser auch die Gäste ausblieben. Er möchte ein soziales Statement setzen, und Bürgern ohne eigenen Pool - vermutlich die Mehrheit - und ohne die Mittel für ausgedehnte Urlaube den Besuch des Freibads ermöglichen.

Viele sind zum Start in die Saison an Bord. An erster Stelle: Dalila Kahl mit ihrer Mannschaft, die das Schwimmbad seit Jahren für die Stadt betreibt und auch politische Wogen und Kontroversen gut weggesteckt hat. An Bord des Küstenkutters Jenny öffnet das Kiosk, Volleyball- und Boulebahn werden hergerichtet. Der Förderverein Freibad Babenhausen steht in den Startlöchern, der in der Vergangenheit ein attraktives Beiprogramm und etliches mehr stemmte - unter anderem das Anheizen der Becken, dass wegen des klammen Stadtsäckels zeitweise über den Verein mitsubventioniert wurde.

Wie der Vorstand des Fördervereins mitteilte, sei ein Abendschwimmen mit Live-Musik geplant. Und gemeinsam mit der TV-Schwimmabteilung soll am 3. September ein Familiennachmittag mit verschiedenen Angeboten veranstaltet werden.

Durch den Wegbruch vieler Hallenbäder im Ostkreis - aktuell wird überwiegend in Groß-Zimmern etwa die Schwimmausbildung von Schulen abgewickelt - ist die Öffnung des Freibads auch in Sachen Ausbildung und Training ein Segen. Die über 170 Mitglieder starke Schwimmabteilung des TV Babenhausen bietet hier unterschiedlichste Sportangebote vom Kraulkurs, Aquafitness und Seniorenschwimmen bis zur Erstausbildung für Nichtschwimmer, mit dem Ziel, das Seepferdchen zu erwerben. Die Schwimmabteilung - drittgrößte des TVB - feiert in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum.

Zum Abschluss der Freibadsaison am Freitag, 9. September, bleibt das Freibad zwei weitere Tage geöffnet. Die TV-Schwimmer sind mit dem Hessischen Schwimmverband Ausrichter des zweitägigen Hessenevents »Swim-In«.

Für die neue Badesaison wurden kleinere Investitionen getätigt: Über dem Kinderbecken wird ein Sonnensegel gespannt und zwei neue Drehkreisel am Eingangsbereich sind eingebaut. Der Verlegung der Badesaison um zwei Wochen nach hinten, hätten auch die beteiligten Vereine am »Runden Tisch« befürwortet, meinte der Bürgermeister. Dass die Energiekosten für den Badbetrieb wegen des Krieges klettern können, möglicherweise gar Gas-Engpässe drohen, wird sich nicht auf die Eintrittspreise auswirken. Stadler: »Auch wenn alles teurer wird: Die Ticketpreise bleiben stabil.«

Ursula Friedrich