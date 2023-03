Babenhausen: Viele Brücken sanierungsbedürftig

Verkehr: Gearbeitet wird nach einer Prioritätenliste - Sonderfall in Langstadt

Babenhausenn 19.03.2023

Babenhausenn. Rund 70 Brücken queren die diversen Fließgewässer in und um Babenhausen und in den Stadtteilen. Die unterschiedlichen Brückenbauwerke machen eine Querung der Gersprenz, des Richer Bachs, der Semme oder der Lache für Radler, Fußgänger, schweres landwirtschaftliches Gerät oder den Straßenverkehr erst möglich. Viele der Bauwerke sind sanierungsbedürftig und nach einer Prioritätenliste wird repariert oder Brücken ganz erneuert.

Das geschieht jetzt im alten Ortskern von Langstadt über dem Schlierbach. Betroffen ist der Bereich Hauptstraße/Ecke Obere Haagstraße im denkmalgeschützten Ortskern. Hier gibt es einen Sonderfall: Der Schlierbach wird in einem schmalen Bett geführt (Verdolung) und ist teilweise überbaut. Über diesen Betonüberbau gelangen Anwohner auf ihre Grundstücke, teilweise werden auch Garagen angefahren. Bei der letzten Überprüfung wurden Risse im Material entdeckt und der betroffene Bereich umgehend gesperrt.

In ihrer letzten Sitzung war es an der Politik, unter den zahlreichen Sanierungsvarianten zu wählen, damit es zügig losgehen kann. Noch in 2023 soll die Sanierung fertig gestellt werden. Fünf Varianten standen zur Wahl. In der Politik folgte man der Vorzugsvariante des Magistrats, die mit 202.000 Euro Kosten relativ preiswert und mit 70 Jahren Nutzungsdauer langlebig ist.

Da dürften auch Anlieger durchschnaufen, die aktuell ihre Garagen zwar anfahren können, die 30 Millimeter starken Stahlplatten sind indes ein Behelfsmittel, wie die Bauverwaltung betont, und keine Dauerlösung. Mit Variante eins hat man sich jetzt für einen Überbau aus drei Stahlbetonplatten entschieden, wo Grundstücke und Garagen angedient werden müssen. Der übrige Gewässerlauf bleibt offen. Das vorhandene Gelände bleibt unverändert und wird entlang der Unteren Haagstraße fortgeführt.

Babe002, so titelt die Wirtschaftswegebrücke, die im Außenbereich nahe des Reit- und Fahrvereins am Schafbrückenweg liegt und die Lache überspannt. »Es ist eine der zentralen und wichtigsten Brücken für Landwirtschaft und auch die Feuerwehr«, erklärt Bürgermeister Dominik Stadler. Bereits 2021 fiel das Bauwerk bei der Brückenprüfung durchs Raster und musste wegen gravierender Mängel für den motorisierten Verkehr gesperrt werden.

Im kommunalen Arbeitskreis »Brücken«, wo neben der Verwaltung auch Ortslandwirte, Ortsbeiräte und Vertreter der Feuerwehr sitzen, wurde die Sanierung der strategisch wichtigen Brücke dringend gemacht, die auch den Nordbereich des Eppertshäuser Wegs andient. Um Kosten zu drosseln, werden noch stabile Teile alter Bauwerke in die Sanierung eingebunden. Auf dem Schafbrückenweg folgte die Politik dem Vorschlag der Verwaltung. Die Variante 4b kostet 175.000 Euro und sieht Folgendes vor: Der alte Überbau wird entfernt und durch eine neue Stahlbetonplatte ersetzt, die Fahrbahnbreite dabei auf vier Meter ausgedehnt. Wie der Bürgermeister betonte, hat hier Zweckmäßigkeit den Vorrang vor Schönheit.

Weil die Region um Babenhausen wegen ihres Wasserreichtums früh besiedelt wurde, haben übergeordnete Behörden die Wege zu und über Babenhausens Fließgewässern als vorgeschichtliche Siedlungsstellen ausgemacht. Und weil an der babe002 mit Bodendenkmälern unterschiedlichster Form zu rechnen ist, wird während der Bauphase archölogisch geschultes Personal die Arbeiten begleiten.

Ursula Friedrich