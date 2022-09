Babenhausen sucht neuen Betreiber für das Freibad

Stadtparlament: Betriebsführung wird ausgeschrieben - Bewerbung um Fördermittel für Sanierung

Babenhausen 23.09.2022 - 13:57 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Saison ist rum, der Badebetreiber hat gekündigt: Die Stadt macht sich jetzt auf die Suche nach einer neuen Betreiberfirma, um das Freibad im Mai 2023 wieder zu öffnen.

Wie berichtet, hatte der langjährige Partner, der Bäderservice Kahl, zum Saisonende die Zusammenarbeit mit der Stadt gekündigt. Die größte Fraktion im Parlament ging jetzt in die Offensive: Die CDU forderte die Verwaltung auf, die Betriebsführung für das Schwimmbad unverzüglich neu auszuschreiben. »Wir möchten den Bürgern die Sicherheit geben, dass unser Bad im Mai 2023 wieder eröffnen kann«, sagte Günther Eckert (CDU).

Welche Parameter für die Neuausschreibung gelten, hatte man bereits im Jahr 2018 an einem Runden Tisch geklärt: Damals hatte das Parlament mehrheitlich auf eine neuerliche Ausschreibung gedrungen, um den Betrieb günstiger zu fahren. Erfolgreich beworben hatte sich Dalila Kahl, die bereits als langjährige Partnerin am Ruder war - sie hatte erneut den Zuschlag erhalten. Mit ihrer Kündigung ist die Ära Kahl nun allerdings passé.

Trotz massiven Fachkräftemangels ist Bürgermeister Dominik Stadler (parteilos) zuversichtlich, ein neues Unternehmen zu finden. Über den Sommer war der Magistrat nicht untätig, hatte gar die Personalkosten für den möglichen Eigenbetrieb ausgelotet. Ein externer Bewerber habe außerdem großes Interesse signalisiert. Bürgermeister Dominik Stadler erklärte, dass die Ausschreibung über die Hessische Vergabeplattform unverzüglich eingeleitet würde - eine Betriebsführung in städtischer Verantwortung wäre damit vom Tisch. Meike Mathes (Grüne) begrüßte die Entscheidung, vor allem, weil das Bad als Lehrbad diene. Die junge Frau, selbst als Schwimmlehrerin und Rettungsschwimmerin aktiv, verwies auf die vielen Nichtschwimmer - auch Erwachsene. Günstig wäre zudem, das Bad mithilfe von regenerativen Energien zu heizen.

Sanieren und reparieren ist tatsächlich angesagt. In dieser Badesaison brachen beide Sprungbretter des Ein-Meter-Turms ab, und an der Wasserrutsche stellte die Pumpe die Arbeit ein. Das wurde zwar behoben, doch mit der nötigen Sanierung des Umkleidegebäudes und der Schwimmbadtechnik wartet eine kostenintensive Zukunftsaufgabe.

Da wäre es günstig, könnte man sich ein Stück des 476-Millionen-Euro schweren »Kuchens« absäbeln, den das Bundesprogramm »Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur« bereit hält. Dem Antrag des Bürgermeisters, sich im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens zu bewerben, wurde von allen Fraktionen zugestimmt. Mit drei Projekten will Babenhausen ins Rennen gehen: Für die Sanierung der Babenhäuser Stadthalle, des Bürgerhauses Hergershausen und für das Freibad (Umkleidegebäude/Technik) möchte man Fördermittel generieren. Drei Projekte, die mit rund 20 Millionen Euro zu Buche schlagen. Dafür nimmt die Stadt hohe Auflagen in Kauf, um die Anforderungen zu erfüllen. Beispiel: Eine CO2-neutrale Sanierung muss nachgewiesen werden. Aber der Kraftakt lohne, so der Bürgermeister, für nachhaltige Projekte gebe es bis zu 45 Prozent Zuschüsse.

Ursula Friedrich