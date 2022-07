Babenhausen: Probleme durch Sperrung

Verkehr: Brückensanierung an Bouxwiller Straße - Umleitung führt durch Stadtkern - 20.000 Fahrzeuge täglich

Babenhausen 08.07.2022 - 18:35 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Enorm zugenommen hat die Verkehrsdichte im Babenhäuser Stadtkern seit die Bouxwiller Straße in einem Teilbereich gesperrt ist. So werden die Platanenallee und die Straße »An der Stadtmauer« ungewohnt stark befahren. Foto: Michael Prasch

Vor allem die Straße »An der Stadtmauer«, die Platanenallee und auch die Seligenstädter Straße sind einem deutlich verstärkten Verkehrsaufkommen ausgesetzt, teils auch die Frankfurter Straße.

Wenn man davon ausgeht, dass die Bouxwiller Straße eine Verkehrsbelastung von täglich um die 20.000 Fahrzeuge aufnehmen musste, kann man sich ausrechnen, was da nun zumindest teilweise auf die Straßen in der Innenstadt in der Zeit der Umleitung abgewälzt wird. Denn die Bouxwiller Straße nimmt in Babenhausen ansonsten den Verkehr von zwei Landesstraßen auf, die in Richtung Seligenstadt und Dudenhofen führen.

Zwar hat die Behörde Hessen Mobil angeordnet, dass die Schwerlaster nun einen weiteren Umweg um die Stadt nehmen müssen, weil das zum Beispiel in Babenhausen die Brücke über die Lache nahe der TV-Halle nicht »ertragen« kann, aber auch so brummt es jetzt in der Innenstadt fast ununterbrochen. Besonders heftig zu Zeiten des Berufsverkehrs, denn nach wie vor ist Continental im Norden der Stadt ein Großbetrieb, auch wenn nach und nach die Belegschaft reduziert wird.

Wer auf der Landesstraße aus Richtung Dudenhofen oder auf der Landesstraße aus Richtung Seligenstadt in Richtung B 26 unterwegs ist oder in Richtung Harreshausen abbiegen will, muss jetzt zwangsläufig über die Seligenstädter beziehungsweise Frankfurter Straße in die Fahrstraße einschwenken und dann in die Straße »An der Stadtmauer« und schließlich in die Platanenallee.

Gedrängel auf der Fahrbahn

Die hohe Verkehrsfrequenz wird besonders in der vor mehr als fünf Jahrzehnten angelegten Straße »An der Stadtmauer« deutlich, die einst zur Entlastung der Fahrstraße angelegt worden ist, wofür mehrere Gebäude am Rand des Stadtkerns abgerissen worden waren. Da gibt es zeitweise ein regelrechtes Gedrängel auf der relativ schmalen Fahrbahn. Wer da zum Beispiel nahe der noch teilweise erhaltenen historischen Stadtmauer einen Parkplatz gefunden hat und dann wieder in den Verkehr einfädeln möchte, hat es wahrlich nicht leicht.

Und leicht haben es auch die direkten Anwohner nicht, die das alles jetzt monatelang ertragen müssen. Dass die Martin-Luther-Straße an die Straße »An der Stadtmauer« angebunden ist, verschärft sich die Problematik ziemlich deutlich. Denn an der Martin-Luther-Straße liegen das Bachgau-Gymnasium und die Grundschule im Kirchgarten, dazu noch der in den letzten Jahren neu errichtete evangelische Kindergarten. Gottlob beginnen bald die Sommerferien, werden sich manche Eltern sagen.

Total für den Verkehr gesperrt ist die Bouxwiller Straße nur auf dem Abschnitt zwischen der Anbindung in die Bürgermeister-Willand-Straße und der Harreshäuser Allee weil dort im Auftrag von Hessen Mobil die Brücke über die Gersprenz mit einem Kostenaufwand von mehr als 600.000 Euro saniert werden muss. Die Brücke ist im Laufe von fünf Jahrzehnten auch durch den Schwerlastverkehr ziemlich strapaziert worden. Denn auf der der nach der Partnerstadt Buxwiller im Elsass benannten Straße bündelt sich im Stadtgebiet der Durchgangsverkehr zwischen der B26 im Süden und und den beiden Landesstraßen, die sich im Norden in Richtung Seligenstadt und Dudenhofen abzweigen.

MICHAEL PRASCH