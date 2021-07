Babenhausen: Mehrheit für Google-Projekt

Parlament: FW und Grüne gegen Rechenzentrum

»Das Rechenzentrum bringt keinerlei Vorteile für Babenhausen - und das Gebäude gehört nicht an diese Stelle«: Die Freien Wähler Babenhausen (FWB) in Person von Heiko Hähnlein warfen nochmal alle Argumente in die Waagschale. Die FWB bleibt bei ihrer kritischen Haltung zum 300-Millionen-Euro teuren Bau des Internetkonzerns Google gegenüber der Babenhäuser Kaserne.

»28 Meter hohe Bebauung, Geräuschemissionen, riesige Notstromaggregate und immense Wärmeabgabe, die verpufft«, listete Hähnlein in der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments auf - dabei bleibe Babenhausen von dem Vorhaben an der B26 Richtung Bayern nicht einmal Gewerbesteuer. Die Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) lauteten, Mindestabstände von einem Kilometer für Bahntrassen, Kiesabbauflächen und Straßen mit möglichen Gefahrenguttransporten einzuhalten, so Hähnlein weiter - am Standort Babenhausen, wo das Unternehmen Google auf einer Industriebrache, dem ehemaligen Betonwek Hauck & Nöth an der B 26 bauen möchte, sei all das nicht gegeben. »Vielen Dank an alle besorgten Bürger, die auf einige Diskrepanzen hinwiesen«, so Hähnlein.

Trotz dieser Einwände: Die Mehrheit des Parlaments, nämlich CDU, SPD, FDP und Linken-Vertreterin Nicole Jarmer stimmten für das Rechenzentrum und hoben das Projekt auf die nächste Planungsebene.

Eine zehnminütige Sitzungsunterbrechung, Diskussionen, eilige Anrufe des Verwaltungschefs mit dem Fachamt - das hatte zuvor nochmal für Verwirrung gesorgt. Der grüne Stadtverordnete Sebastian Franke brachte den Stein mit seiner Kritik ins Rollen: »Wäre das heute rechtlich wirksam, wenn wir beschließen?«. Stein des Anstoßes war ein städtebaulicher Vertrag, den die Stadt mit dem Investor abgeschlossen hatte. »Warum liegt der nicht vor?«, monierte Franke, »sind die verkehrliche Anbindung, der naturschutzrechtliche Ausgleich, all das geregelt? Wir wissen es nicht.« Franke verwies auf einen Einwand der Unteren Naturschutzbehörde. Der Behörde läge der städtebauliche Vertrag zwar nicht vor, aber ein Zauneidechsenhabitat sei festgeschrieben, informierte Bürgermeister Dominik Stadler.

Die formalen Bedenken der Grünen teilte die Mehrheit des Hauses nicht. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans für das geplante Google-Rechenzentrum an der Aschaffenburger Straße 50-58 ist gefasst, auch die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans wurde mehrheitlich auf den Weg gebracht. Grüne und FWB stimmten dagegen.

