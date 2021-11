Babenhäuser US-Car-Händler in TV-Doku-Serie

Fernsehen: Marcel und Tina Klein haben bei »Die Autohändler« mitgewirkt - Sonntag erste Folgen auf RTL Nitro

Babenhausen 17.11.2021

Marcel und Tina Klein haben mit ihrem US-Car-Handel Classic Concept in den Babenhäuser "Kaisergärten" an einer TV-Doku mitgewirkt. Das Foto zeigt das Ehepaar bei einem Interview während der Dreharbeiten in der einstige, 1908 erbauten Reithalle des Kasernengeländes, die inzwischen Schätzchen aus Übersee beherbergt.

RTL fragte für seinen frei empfangbaren Spartensender bei den Kleins bezüglich seines Doku-Formats »Die Autohändler« an. Diese Reihe lief schon mal im Fernsehen, wurde unter dem Zusatz »Verkauft und zugelassen« nun mit zehn neuen Folgen aufgelegt. Die ersten beiden Episoden werden am Sonntag ab 12.45 Uhr auf RTL Nitro ausgestrahlt, die weiteren an den folgenden Sonntagen.

Marcel und Tina Klein werden am Wochenende via Notebook aus den USA zuschauen. »Nach zwei Jahren sind wir gerade endlich mal wieder in den USA«, meldete sich Marcel Klein am Dienstag aus Las Vegas. Wo seine Frau und er freilich nicht des Vergnügens wegen weilen, sondern des Geschäftes wegen. Vier- bis sechsmal im Jahr fliegt Klein (wenn nicht gerade ein Virus das Reisen erschwert) in die Staaten, pflegt vor allem in trockenen Gebieten wie Südkalifornien, Arizona und Nevada ein Netzwerk zu Sammlern und Händlern. Im besten Fall werden danach weitere US-Cars, die mindestens 30 Jahre alt sein müssen, in die Babenhäuser »Kaisergärten« überführt.

Die Dreharbeiten sind derweil durch - und Klein, der seit elf Jahren selbstständig ist, ist gespannt. »Wir hatten vorher keine Einsicht in das TV-Material«, berichtet er. Sein Team und er werden die Aufnahmen am Sonntag und in den Wochen darauf ihrerseits zum ersten Mal sehen. Dabei ist Classic Concept einer von fünf, sechs Händlern, die RTL für »Die Autohändler« über mehrere Monate hinweg begleitet hat. »Das geht vom US-Car-Händler wie uns über den Oldtimer- und Luxushändler bis zum Schotterplatz-Händler«, hat Klein erfahren.

Von den Dreharbeiten war er angetan: »Das wird kein Trash-TV, sondern schildert den authentischen Alltag mit den wirklichen Themen unserer Branche.« Die Sache habe seinen Mitarbeitern und ihm Spaß gemacht. Weshalb sich Marcel Klein auch vorstellen kann, für derlei erneut zur Verfügung zu stehen: »Es laufen schon Gespräche über eine weitere Staffel. Vorher will der Sender aber erstmal die Einschaltquoten abwarten.«

Jens Dörr