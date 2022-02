Babenhäuser Magistrat will Heinrich-Klein-Haus verkaufen

Immobilien: SPD-Parteibüro - Nur die CDU stimmt in Stadtverordnetenversammlung für Verkauf

Das Heinrich-Klein-Haus am Tor zur Babenhäuser Altstadt ist seit 50 Jahren Sitz der SPD. Der Magistrat will das städtische Objekt verkaufen.

Der Magistrat strebt ein öffentliches Bieterverfahren an, an das ein Konzept für die künftige Nutzung geknüpft ist. Interessenten gibt es wohl, und welche Preise man in Babenhausen zu zahlen bereit ist, zeigt sich an anderer Stelle: Für ein 561 Quadratmeter großes Grundstück im Marie-Curie-Ring erhält der Höchstbietende jetzt den Zuschlag - er ging mit 521.600 Euro ins Rennen. Angesetzt war auf Basis des aktuellen Bodenrichtwerts von 340 Euro/Quadratmeter ein Mindestangebot von 190.740 Euro.

Zurück in die Fahrstraße 2: Für die Sozialdemokraten ist der drohende Verkauf eine Herzenssache, denn hier sitzt seit rund 50 Jahren das Parteibüro. Der Mietvertrag läuft noch bis 31. Dezember 2031. Und in der Vergangenheit trugen die Sozialdemokraten aus eigener Kraft zur Sanierung bei.

Die SPD-Stadtverordnete Ulrike Gencarelle hielt im Stadtparlament ein flammendes Plädoyer für den Erhalt des Heinrich-Klein-Hauses in städtischen Besitz. Die Partei will an einem gemeinnützigen Konzept arbeiten, um einen Ort der Begegnung zu schaffen. Wo der Magistrat eine sanierungsbedürftige Immobilie sieht, deren Kernsanierung Geld kostet und Personal bindet, spricht die SDP von einem Haus mit Potenzial.

Schützenhilfe gab es von den Grünen, die der SPD die Chance auf ein schönes Konzept geben möchten. Ein Objekt in exponierter Lage zwischen Gersprenz, am Tor zur Altstadt abzustoßen, ist auch mit der FDP nicht zu machen. Die Freien Wähler gingen mit, und so bleibt das Objekt ein städtisches und die Langzeitmieter SPD sind am Zuge. Nur die CDU stimmte für den Verkauf.

Ursula Friedrich